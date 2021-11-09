類似情況還有上海、重慶等地。上海市要求新入境人員完成14天隔離觀察後，繼續展開7天社區健康監測，落實每天早晚兩次自測提問，非必要不外出，尤其避免前往人群聚集場所。重慶市實施「14+14」隔離措施，即14天集中隔離，加上14天自我健康管理。

內地外防輸入的措施不會按入境者地區分級，而是根據各省、自治區及直轄市等的需要，對海外入境者一律實施嚴格隔離觀察，例如北京市政府今年1月公布，對於境外入境進京人員，實施「14+7+7」健康管理措施，即從北京口岸入境者，接受14天集中隔離後，繼續開展7天居家或集中隔離，期滿後再進行7天健康監測；從其他口岸入京者隔離滿21天方可進京，進京後補足7天健康監測。

類似情況還有上海、重慶等地。上海市要求新入境人員完成14天隔離觀察後，繼續展開7天社區健康監測，落實每天早晚兩次自測提問，非必要不外出，尤其避免前往人群聚集場所。重慶市實施「14+14」隔離措施，即14天集中隔離，加上14天自我健康管理。

部分內陸城市還要求入境人員在第一入境地點完成14天隔離後，在該市繼續隔離。遼寧省本溪市政府上月22日通知，對境外返本溪人員進行「14+14+28」管控措施，即在第一入境點集中隔離14天，返溪後繼續集中隔離醫學觀察14天，其後再進行28天健康監測。

梁子超：港可延長隔離期

呼吸系統專科醫生梁子超昨日向香港文匯報表示，內地各港口、邊境城市根據自身需要會出台不同檢疫措施，陸路口岸和港口的風險或有不同，香港在這方面可參考內地港口城市做法。「目前香港應該是達到內地的基本要求，對所有海外地區抵達者都要求至少隔離14天至21天，特區政府可檢視隔離期是否需要再延長至28天。」●香港文匯報記者 文森