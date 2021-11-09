林鄭月娥日前在接受報章專訪時表示，恢復正常通關要逐步有序推行，首階段會設配額，並與「回港易」及「來港易」一樣，會以廣東省先行。她表示，明白香港廠家分布於整個廣東省，不希望分太多階段。她續說，目前仍在商討開放哪些口岸，但肯定不會一開始便開放全部口岸。

●香港與內地免檢疫通關以廣東先行。 資料圖片

香港文匯報訊（記者 文森）各界均關注香港與內地何時才恢復正常通關，香港特區行政長官林鄭月娥表示，會逐步有序、有條件及有優先次序地恢復正常通關，初期會以廣東省先行，相信探望長者等恩恤理由及有商務需要等人士優先，但執行細節未有定案。她表示，免檢疫通關進入內地的條件相信包括必須已接種兩劑新冠疫苗，持核酸檢測陰性證明，並須上載「安心出行」記錄，以及過關後要使用內地的健康碼系統。

林鄭月娥日前在接受報章專訪時表示，恢復正常通關要逐步有序推行，首階段會設配額，並與「回港易」及「來港易」一樣，會以廣東省先行。她表示，明白香港廠家分布於整個廣東省，不希望分太多階段。她續說，目前仍在商討開放哪些口岸，但肯定不會一開始便開放全部口岸。

預告「安心出行」擴範圍

她表示，初期會設配額，並根據不同群組的需要訂立優先次序，例如讓恩恤（探望長者、奔喪等）和商務需要等人士首批免檢通關。不過，即使跨境學童有需要，但她指涉及人數太多，首階段難以讓他們每日正常上學。

林鄭月娥說，免檢疫通關進入內地的條件，相信包括必須已接種兩劑新冠疫苗，持48小時或72小時內核酸檢測陰性證明，並須上載「安心出行」記錄，令內地有關部門知道該人士一段時間內的行蹤；過關後亦要使用內地的健康碼系統，讓系統能監察該人士的行蹤，如果有事亦能找到對方。她強調，有關條件純屬自願，但要免檢疫進入內地便必須符合。

她在訪問中又提到，為了更大的公眾利益，可能要進一步規範於香港更多地方使用「安心出行」，希望市民諒解。

商界要求每天2000名額

另外，廠商會會長史立德昨日在電台節目上表示，對恢復正常通關有期感到開心，因不少商界已兩年未有回到內地工廠處理業務。他表示，即使要實名登記使用健康碼亦無可厚非，甚至如有需要接受第三劑疫苗，相信業界也願配合。

他指出，由於明年2月為農曆新年，期望可提早於1月恢復有規模正常通關，以便商界於農曆新年前處理年底趕貨及出糧等工作。不過，若如傳聞所指初期每日限額1,000人免檢過關，他認為數量太少，建議增至每天最多2,000人。