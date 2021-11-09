何栢良昨日在電台節目上表示，若內地要求熔斷機制是當本港出現一宗本地確診個案即叫停正常通關，是可以理解，因為本港的圍封措施只封大廈，而非小區，難以確定該確診屬單一個案或涉及群組傳播鏈，而且內地與澳門正常通關亦採用該做法。

香港文匯報訊（記者 文森）港大感染及傳染病中心總監何栢良相信，正常通關初期，內地以較嚴格標準實行熔斷機制是可以理解的，因為內地與澳門也實施類似做法。另有專家指，正常通關進程理想，在這關鍵時刻，香港若舉行大型人群聚集活動，必須更嚴謹執行防疫措施。

何栢良昨日在電台節目上表示，若內地要求熔斷機制是當本港出現一宗本地確診個案即叫停正常通關，是可以理解，因為本港的圍封措施只封大廈，而非小區，難以確定該確診屬單一個案或涉及群組傳播鏈，而且內地與澳門正常通關亦採用該做法。

本周四起，合資格人士可接種第三針疫苗。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷昨日在電台節目中表示，暫不知接種第三針是否屬於兩地恢復正常通關的考慮之一，但有關人士可考慮早點接種，以便安排行程。

本港上周首次發現 Delta AY.4.2新冠亞系變種病毒輸入個案，曾祈殷說，該病毒株較原始的Delta變種病毒的傳染性高約10%至15%，不過暫未見會引起嚴重個案。他關注豁免檢疫群組仍包括機師等人員，認為政府需要檢視是否需要收緊措施，或可先行取消本地機組人員的豁免。

倡大型活動要核酸檢測

另外，旅發局今年復辦除夕倒數活動。曾祈殷認為，若參與者戴口罩，做足防疫措施，引發群組感染的風險不高，建議主辦機構可考慮要求參與者出示陰性核酸檢測證明，進一步收窄風險。何栢良亦認為，在本地個案持續「清零」之下，可有序恢復戶外演唱會等室外活動，只要參與者完成接種疫苗，又使用「安心出行」，可再放寬參加人數。