香港執法部門近期連破毒品大案，繼海關日前偵破由南美厄瓜多爾海運以凍雞腳掩護的3億元可卡因販毒案，警方昨日亦通報，上周五偵破由巴西海運入境急凍果汁藏毒案，取獲市值6.2億元的可卡因，這是警方歷來破獲的市值第二大宗可卡因案。案情透露，跨國販毒集團絞盡腦汁以果汁掩飾蒙混過關，用46噸急凍果汁「冰封」610公斤可卡因偷運來港，惟因行內慣用的膠桶變鐵桶，以急凍方式的運費不符成本效益，加上毒販取貨不用冷凍倉，故引起警方懷疑。警方遂以先進儀器掃描揭破藏毒，並拘捕一名收貨的男子。 ●香港文匯報記者 蕭景源

●警方檢獲市值6.2億元可卡因，為歷來第二大宗。 香港文匯報記者 攝

●毒販以冰凍果汁鐵桶藏匿可卡因。香港文匯報記者 攝

今年香港破獲「億億聲毒品案」

檢逾6億元可卡因拘一人 歷來市值第二大宗

香港執法部門近期連破毒品大案，繼海關日前偵破由南美厄瓜多爾海運以凍雞腳掩護的3億元可卡因販毒案，警方昨日亦通報，上周五偵破由巴西海運入境急凍果汁藏毒案，取獲市值6.2億元的可卡因，這是警方歷來破獲的市值第二大宗可卡因案。案情透露，跨國販毒集團絞盡腦汁以果汁掩飾蒙混過關，用46噸急凍果汁「冰封」610公斤可卡因偷運來港，惟因行內慣用的膠桶變鐵桶，以急凍方式的運費不符成本效益，加上毒販取貨不用冷凍倉，故引起警方懷疑。警方遂以先進儀器掃描揭破藏毒，並拘捕一名收貨的男子。 ●香港文匯報記者 蕭景源

警方毒品調查科署理總警司吳頴詩昨日披露破案經過，指警方根據線報和情報分析，鎖定一批由巴西聖保羅海運抵港的貨物，發現其中兩個貨櫃報稱有256桶零下18度保存的的急凍果汁，總重46噸，雖然毒販以「大海藏針」方式，將610公斤可卡因藏在7個桶內，看似隱密，但實際上破綻重重。

三大疑點令警方起疑

首先這批急凍果汁用保持零下18度的冷凍櫃運送，運費十分高昂，由正常貿易來看不是十分划算，隨時成本遠超貨值，加上警方在調查期間，發現本地收貨男子竟指示毋須用冷凍車及冷凍貨櫃運貨，暫存物流中心貨櫃場時也毋須冷藏措施，有違常理，再者業界運送冷凍食品一般都用膠桶，但今次卻用鐵桶裝載，三大疑點令警方懷疑有人販毒。

上周五（5日），當這兩個可疑貨櫃提取到天水圍的物流公司貨倉後，探員打開兩個貨櫃檢查，用光譜分析儀、X光機等儀器檢查該256個密封鐵桶，每個鐵桶高約80厘米、直徑60厘米，各裝有180公斤急凍果汁，探員發現其中7個部分鐵桶收藏可疑外來物，警方需花費大量時間及人手，以工具將鐵桶打開，並鑿開冰果汁，結果共搜獲508磚、以膠紙密封的可卡因。

青少年販毒近年急增

毒品調查科（行動）警司陳江明表示，警方經進一步調查後，上周六（6日）展開拘捕行動，在葵涌一工廈倉庫拘捕一名姓陳（28歲）的無業男。警方初步調查顯示，陳僅為數萬元的報酬，替人收貨及負責取出毒品，他被捕時僅收取了1,500元訂金，他在主腦指示下，本月1日租下葵涌某工廈一單位，並安裝好電腦攝像頭，預備為毒販遠程監控及在指揮下取出及運送毒品。警方在現場還檢獲鐵錘、電鑽等工具，相信為陳某計劃用來取出毒品。陳已被控一項販毒罪，昨日於西九龍裁判法院應訊。警方正繼續追查毒品來源、銷售渠道，及追捕其餘涉案者。

警方透露，近來檢獲毒品案件急升，今年1至9月警方和海關合共檢獲可卡因1,719公斤，較去年同期上升73%；破獲毒品案件2,630宗，較去年同期上升44%，其中警方今年4月偵破史上最大宗可卡因毒品案，檢獲市值逾9.35億元共706公斤可卡因。

警方統計顯示，青少年參與販毒人數亦急增，今年1月至9月，21歲以下涉毒品案件被捕青少年有472人，較去年同期上升38%。