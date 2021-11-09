2021年香港立法會換屆選舉提名期尚餘不足一周，3個界別的選舉主任昨日共接獲14份提名表格，其中地區直選再多4份提名表格；功能界別再多5份，並因此令漁農界、醫療衞生界、金融界出現競爭；選舉委員會界別再多5份，至昨日已有44人競爭40個席位。多名參選者指出，希望透過今次的選舉，為業界多做事，並將不同的聲音帶入議會，與特區政府共同尋求解決香港深層次問題的方法。 ●香港文匯報記者 鄭治祖

●顏汶羽（左三）昨日報名參選立法會九龍東地區直選，希望日後能在立法會建言進諫，致力讓九龍東革新求變。

●梁文廣（中）昨日在報名前出席集氣大會，獲梁美芬（左）和陳凱欣（右）等到場支持。 香港文匯報記者 攝

●黃頴灝日前擺設街站與市民交流。

●龐愛蘭（左二）昨日在高永文（左三）、林秉恩（左一）、林順潮（左四）等人陪同下，報名參選立法會醫療衞生界功能界別選舉。 香港文匯報記者 攝

●梁日昌（左）昨日報名參選立法會工業界（第一）功能界別選舉。 大公文匯全媒體記者 攝

●林新強昨日報名參選立法會法律界功能界別選舉。 香港文匯報記者 攝

●楊上進（左）昨日報名參選立法會漁農界功能界別選舉。 大公文匯全媒體記者 攝

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立會換屆選舉昨收14份提名表 添3功能界別現競爭

2021年香港立法會換屆選舉提名期尚餘不足一周，3個界別的選舉主任昨日共接獲14份提名表格，其中地區直選再多4份提名表格；功能界別再多5份，並因此令漁農界、醫療衞生界、金融界出現競爭；選舉委員會界別再多5份，至昨日已有44人競爭40個席位。多名參選者指出，希望透過今次的選舉，為業界多做事，並將不同的聲音帶入議會，與特區政府共同尋求解決香港深層次問題的方法。 ●香港文匯報記者 鄭治祖

【地區直選 九龍東】顏汶羽：革新九東 增援長者

民建聯觀塘區議員顏汶羽昨日報名參選立法會九龍東地區直選，並獲民建聯主席李慧琼、民建聯會務顧問陳鑑林等到場支持。顏汶羽表示，自己服務九龍東14年，並自2012年起擔任觀塘區議員至今，深明九龍東在醫療、長者支援服務及交通社區規劃三大方面面對的問題。他向市民表示希望「羽你前行」，將九龍東革新求變，再次揚帆。

顏汶羽昨日在報名前見記者，談及區內長者支援服務不足，指曾有一名行動不便的長者兩年前透過他尋求送飯服務，他向社會福利署求助，社署卻因人手不足要求該長者親自到場領取，最終該名長者直至離世都未能享受到送飯服務，他說到此亦不禁哽咽落淚。他表示，九龍東地區人口多、長者多、貧窮人口多，希望日後能在立法會建言進諫，致力讓九龍東革新求變。

陳鑑林表示，民主應是為建設香港，香港必須培育有正確愛國愛港觀念的年輕人，而顏汶羽心繫國家香港，呼籲市民支持他進入立法會，為香港增添正能量。

已報名參選九龍東地區直選的還有鄧家彪。

【地區直選 九龍西】梁文廣：推房屋環境規劃議題

西九新動力副主席梁文廣昨日報名參加九龍西地區直選，並以「同經歷 拍住上」為競選口號，表示未來工作重心是與市民共同經歷、共同倡議、共同建設，推動九龍西持續向前邁進。

梁文廣在其報名前的集氣活動上表示，九龍西見證了他的成長，兒時居於大角咀板間房、在油尖旺區上學，長大後在深水埗工作，親身經歷了九龍西的種種變化。是次參選立法會，他希望用自己十多年的地區服務經驗，在房屋政策、環境衞生、發展規劃等問題上推動九龍區地區發展。梁文廣特別提到市民對恢復正常通關的訴求，承諾若當選入立法會，首要提出的就是要求特區政府向市民交代恢復正常通關的時間表。

西九新動力主席梁美芬及多位地區支持者昨日亦到場集氣支持梁文廣參選。梁美芬讚揚梁文廣實幹、細心和地區經驗豐富，相信他會為九龍西發展規劃出力，對他今次參選立法會信心十足。

已報名參選九龍西地區直選的還有鄭泳舜。

【地區直選新界東北 新界東南】黃頴灝期望改善廢物管理制度

「民主思路」日前向全港選委致公開信，希望為該政團參選人取得提名。「民主思路」成員黃頴灝獲得足夠提名，昨日報名參選新界東北地區直選。黃頴灝說，自己原本想參選新界北，但有人建議他轉區，相信對整個香港以及議會多元化都有好處，並更能發揮其從事環保事業等背景優勢，對當選有信心。他昨日又在facebook發帖表示，香港的廢物管理制度落後，針對源頭分類收集到末端處理有嚴重漏洞，若他能夠成功進入立法會，堵塞有關漏洞將是其重點工作之一。

蔡明禧投新界東南地區直選

另外，西貢區議會副主席蔡明禧昨日下午亦報名參選新界東南地區直選，他向傳媒形容自己的參選決定是希望「盡做」。

已報名參選新界東北地區直選的還有陳克勤、李梓敬；已報名參選新界東南地區直選的還有李世榮。

【選委會界別】選委會界別再添5人參選

昨日再有5人報名參選立法會選舉委員會界別選舉，為40席的選委議席引入競爭，累計參選人數截至昨日已達44人。5名參選人包括全國政協委員屠海鳴、第六屆立法會議員謝偉俊、香港聖公會教省秘書長管浩鳴、城市規劃師林筱魯等。他們表示，選委會界別的參選人具有不同背景，希望能把不同的聲音帶入議會。

屠海鳴籲放下心結共解難

屠海鳴表示，自己獲16個選委支持，第一界別選委4名，其他界別各3名，包括立法會議員、全國政協委員、醫生、專業人士、分區委員會及社團代表等。

他表示，自己1989年來到香港，逾三十年來一直在香港居住，形容香港是他的家，自己亦以港人身份自居，深愛香港。他的事業一直在香港發展，又成立「智庫」分析研究香港時事、社會問題，並不斷撰文，對香港問題有深刻的了解。他提出「居港愛國」政綱，希望社會問題得以解決，香港與祖國可以一同有更好的合作，把握發展機遇。他認為，要解決香港問題，大家必須先放下心結，並呼籲市民珍惜現時來之不易的新局面。

謝偉俊承諾妥善監察政府運作

謝偉俊指出，2019年修例風波後，中央政府果斷制訂香港國安法，恢復法治及秩序，令香港回復正軌。他認為，帶有大陸法概念及行文的國安法與本港奉行的普通法需要妥善磨合，達至平衡，具法律專業背景的議員尤為重要。

他表示，自己有13年立法會功能界別及地區直選議員經驗、5年灣仔區議員閱歷，以及多年出任立法會議事規則委員會主席及政府帳目委員會副主席的歷練，將秉承專業理性、公正持平代民議政，為民請命，能有膽、有力及有效協助維繫議事秩序及效率，妥善衡工量值監察政府運作。

管浩鳴盼引入宗教界聲音

管浩鳴指出，新選制需要有社會各界的均衡代表，希望將宗教界聲音帶入議會，強調宗教界是社會的一大持份者，期望日後能為弱勢社群工作。

他透露，在參選前曾與主教溝通，並獲得主教支持，相信不會有角色衝突。在被問到有關陳同佳事件時，管浩鳴指，不擔心事件會影響選情，也不會以解決事件為政綱，但他同時指出，若有機會進入議會，會嘗試以各種方法解決事件，並強調事件的解決方法是取決於台灣是否願意批出簽註。

林筱魯：規劃師背景利拓代表性

香港城市規劃師林筱魯昨日亦前往政總報名參選立法會選舉選委會界別。他表示，自己沒有任何政治聯繫，出戰選委會界別是因為其代表性更闊，能夠代表香港整體利益。

他指出，參選人有不同背景，他自己亦是有經驗的規劃師，面對香港未來發展需求，選委會界別中有建築、測量及規劃背景的人士擔任議員，對香港來說會是好事。

洪雯報名參選

除了以上4人，昨日還有發展商研究主管洪雯報名參選立法會選舉選委會界別。

其他參選人士名單可掃描二維碼到文匯網閱覽。

【功能界別 醫療衞生界】龐愛蘭：爭取各界別支持為民發聲

註冊藥劑師龐愛蘭昨日報名參選立法會醫療衞生界功能界別選舉。她表示，沒有醫護人員能代表整個醫療衞生界的所有板塊，作為該界別的議員最重要是有國際視野、親和力，以團結不同的專業。

龐愛蘭昨日在食物及衞生局前局長高永文、衞生署前署長林秉恩、眼科醫生林順潮等人的陪同下，到政府總部遞交報名表。她表示，醫療衞生界涵蓋非常多不同的專業，沒有人能代表整個醫療衞生界的所有板塊，作為該界別的議員最重要的是有國際視野、親和力，以團結不同的專業。她指出，新制度讓有心、能幹的人有機會為社會做實事，自己會盡力爭取不同界別支持，同時為市民發聲。

已報名參選醫療衞生界功能界別選舉的還有陳永光。

【功能界別工業界（第一） 金融界】梁日昌冀為業界貿戰解難

香港鞋業總會主席、自由黨常委梁日昌昨日在自由黨第六屆立法會議員易志明陪同下，到政府總部報名參選立法會工業界（第一）功能界別選舉。他表示，工業界在中美貿易戰下遇到困難，希望能透過今次選舉與特區政府共同尋求解決的方法，為業界多做一些事情。

易志明認為，有心從政的人，如果有機會參選，則必定會全力以赴，梁日昌便是如此。

陳志輝報名參選金融界選舉

另外，陳志輝昨日報名參選金融界功能界別選舉，該界別另一參選人為競逐連任的陳振英。

【功能界別 法律界】林新強：為業界拓展業務

香港律師會前會長林新強昨日到政府總部，報名參選立法會法律界功能界別選舉，獲多名前會長包括蘇紹聰、熊運信、何君堯到場支持。林新強指是次選舉競爭激烈，自己爭取提名亦絕不容易，表示自己會懷着最誠懇的態度，冀為業界服務，協助業務拓展。

到場表示支持的何君堯讚揚林新強是非常資深的執業律師，對於粵港澳大灣區發展的認識有過人之處，相信對業界尤其是年輕一輩有很大幫助。

【功能界別 漁農界】楊上進盼助業界抓發展時機

香港漁民團體聯會副主席楊上進昨日報名參選漁農界功能界別選舉。他表示，自己在漁民社團中工作多年，一直為業界爭取權益，認為在新發展下，業界應求變，並希望透過今次參選，協助業界把握發展時機。

被問到他與競逐連任漁農界議員的民建聯何俊賢的溝通時，楊上進表示，自己決定參選後曾與對方溝通，對方亦支持他出選，並強調希望選戰是良性競爭。