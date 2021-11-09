港區全國人大代表王庭聰表示，完善香港選舉制度及落實「愛國者治港」，可以鼓勵到更多治港人才願意參與特區的管治架構，今次立法會換屆選舉，新增由選委會投票選出的40席，正好體現了議會的廣泛代表性，參選人士都是來自不同的專業及界別，當中有資深的政界人士，也有年輕的素人，單從報名情況已看到當中的百花齊放，很期待新一屆立法會的組成。

● 第六屆立法會效率創歷年新高，過去一年內通過46項政府法案。圖為立法會三讀通過電檢修例，禁播危害國安影片。 資料圖片

● 行政長官林鄭月娥日前表示，完善選舉制度是要確保「愛國者治港」，絕不是把立法會變成「一言堂」。圖為市民途經政府完善選制廣告牌。資料圖片

● 立法會換屆選舉正處提名階段，多名政界人士表示參選人具廣泛代表性，可謂百花齊放。圖為政府宣傳換屆選舉提名期的廣告牌。

立法會換屆選舉正處提名階段，多個界別都已出現競爭。行政長官林鄭月娥日前表示，完善選舉制度是要確保「愛國者治港」，絕不是把立法會變成「一言堂」，並鼓勵有志之士把握機會，踴躍參選。多名政界人士昨日接受香港文匯報訪問時表示，「愛國者治港」為達至良政善治奠定基礎，從目前的報名情況可見，參選人覆蓋企管高層、地區人士、專業人士等，具廣泛代表性。他們指有意為香港發展出謀獻策，符合愛國愛港標準的人都可以參選，很期待新一屆立法會的組成。●香港文匯報記者 鄭治祖

港區全國人大代表王庭聰表示，完善香港選舉制度及落實「愛國者治港」，可以鼓勵到更多治港人才願意參與特區的管治架構，今次立法會換屆選舉，新增由選委會投票選出的40席，正好體現了議會的廣泛代表性，參選人士都是來自不同的專業及界別，當中有資深的政界人士，也有年輕的素人，單從報名情況已看到當中的百花齊放，很期待新一屆立法會的組成。

完善選制對準立會痛點

港區全國人大代表陳亨利表示，「愛國者治港」絕不是搞「清一色」「一言堂」，現提名期已過大半，參選人來自不同階層、組織等，取態不盡相同。他認為，過去立法會亂象叢生，令很多經濟民生議案無法通過。完善選舉制度是一道強勁藥方，對準立法會過往的痛點，同時強調均衡參與，目前的參選者覆蓋企管高層、地區人士、專業人士等，具廣泛代表性。他相信只要符合愛國者標準、獲得足夠提名及候選人資格審查委員會對其資格的確認，都可以參選並依法當選，為達至良政善治出一分力。「愛國者治港」的底線守得越牢固，政治包容空間就越大。

港區全國人大代表葉國謙表示，過往反中亂港分子搞亂特區政府施政，與中央政府對着幹，藉以爭取政治本錢，除令議會秩序亂作一團，更對特區政府施政造成嚴重影響，落實「愛國者治港」正好堵塞有關漏洞，為有效治港的底線。

他強調，完善選舉制度落實後，議會將包含社會上不同界別的人士，讓有志之士有機會發揮所長，並透過不同角度、專業知識等提供意見，不認同所謂「清一色」的說法。

港區全國人大代表鄺美雲認為，完善香港選舉制度落實後，立法會議席由原先分為地區直選和功能界別兩個板塊的70席，增加到三個板塊的90席，分別有地區直選、功能界別，以及包含社會不同階層、界別的選委會，相信透過這樣的組成，議會內對同一個議題都會有多元的建議，肯定很有火花，不會是「一言堂」。

愛國者肩負管治理所當然

港區全國人大代表陳曉峰表示，近日報名參選的人士均來自不同的政治光譜、不同年齡層，同時也代表社會不同界別的持份者，預計選情會很激烈，同時也相信新一屆立法會議員會充分利用自己所長，做好議政工作，不認為愛國者就等於「一言堂」的說法。他又指，作為管治者具有很大的公權力，由愛國者負起管治的責任，是理所當然的事情。

全國政協委員高佩璇表示，這幾天見到不同界別和階層人士踴躍報名參選新一屆立法會，相信在完善選舉制度後，各人可拚專業、比理想，為香港發展出謀獻策。她認為，議會內可以有不同的意見，但為的是讓市民大眾能過上好的日子，故需心向一處想、力向一處使，這才是市民大眾樂見的議會景象，完全不存在所謂搞「清一色」的問題。