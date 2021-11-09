第六屆立法會延長不少於一年，在沒有反中亂港分子從中作梗下，議會效率創歷年新高，不同界別議員亦能聚焦討論民生、經濟等議題，回歸專業理性進行討論。過去一年，立法會通過46項政府法案，遠多於以往每年平均20項的情況，亦是2008年以來首次沒有因為審議時間不足而有法案失效，令市民更期盼完善選舉制度後的第七屆立法會可延續有關優勢。

香港文匯報訊（記者 鄭治祖）第六屆立法會議員近日接受香港文匯報訪問時均贊同林鄭月娥的說法，並以立法會過去一年運作暢順的情況為例，說明來自議會不同板塊的議員對議題有不同看法，但只要在維護國家安全、國家和香港特區發展利益的前提下作討論，相信來屆議會定能有效監察政府施政，達至良政善治。

第六屆立法會延長不少於一年，在沒有反中亂港分子從中作梗下，議會效率創歷年新高，不同界別議員亦能聚焦討論民生、經濟等議題，回歸專業理性進行討論。過去一年，立法會通過46項政府法案，遠多於以往每年平均20項的情況，亦是2008年以來首次沒有因為審議時間不足而有法案失效，令市民更期盼完善選舉制度後的第七屆立法會可延續有關優勢。

「一言堂」是偽命題

工聯會第六屆立法會議員、行政會議成員黃國健表示，香港回歸祖國以來，因為反中亂港分子為反而反，特區管治架構遲遲未能解決產業結構傾向單一、房屋短缺及貧窮等迫切問題。新選制確保「愛國者治港」是為了令議會可以理性討論不同聲音，集中力量解決社會深層次問題，因此他認為「一言堂」是偽命題，「難道議會沒有了攻擊國家和特區政府的聲音就等於『一言堂』了嗎？」

勞聯第六屆立法會議員潘兆平指出，自反中亂港分子離開議會後，其他議員過往一年都能理性論政，有效表達他們各自代表的業界或者地區聲音，可見議員都是愛國者並不會令議會變成「一言堂」。他相信各界仍記得反中亂港分子在議會內的各種暴力衝擊行為，而新選制就是要杜絕有關情況，讓來自社會不同階層和專業界別的愛國者提升議會運作效率，有效監督特區政府，達至良政善治。

完善選制杜絕「港獨」參政

民建聯第六屆立法會議員、新界社團聯會會長梁志祥表示，完善選舉制度是為了杜絕「港獨」等危害國家安全分子進入特區管治體制，「不應讓反政府、反中央的人參選、當選。」他強調，確保所有議員都是愛國者絕不是「一言堂」，因為大家只是理性討論、實事實辦。

民建聯第六屆立法會議員柯創盛指，根據過去經驗，越多不同聲音，越有助多角度思考並推動政策改善，尤其是民生政策，而完善選舉制度的目標是保障選舉產生一個可有效運作的議會，而非讓議會變成「一言堂」的地方。