教育界選委黃均瑜表示，愛國只是對從政者的基本要求，來屆議員來自不同背景，對特區政府的政策都有不同理解，例如在勞工政策上，商界和勞工界的議員必然會有不同看法，因此愛國者都會有廣闊的政治光譜，毋須擔心議會出現「一言堂」。

香港文匯報訊（記者 鄭治祖）負責選出立法會選舉委員會界別40席議員的選委，對立法會的期望和要求尤其重要。有選委近日接受香港文匯報訪問時表示，來屆由愛國者組成的議會必然會較過往更有效率，只要下屆議員和特區政府相互合作，抱持帶領香港發展得更好的共同目標，定能改善民生。

教育界選委黃均瑜表示，愛國只是對從政者的基本要求，來屆議員來自不同背景，對特區政府的政策都有不同理解，例如在勞工政策上，商界和勞工界的議員必然會有不同看法，因此愛國者都會有廣闊的政治光譜，毋須擔心議會出現「一言堂」。

行政立法合作 社會才會更好

各界均期望在新選制下理順行政立法關係，黃均瑜認為要達成目標，來屆議員必須有良好的議政和分析能力，為市民監察政府施政。

他又指，特區官員亦不能以為議員都是愛國者，自己提出的政策就一定會獲通過，雙方必須合作，社會才能發展得更好。

進出口界選委張明敏表示，新選制為香港提供了良好格局，來屆立法會是在新選舉制度下組成，其運作效率必然較歷屆好。新任議員來自不同背景和界別，對同一議題或持不同看法，但只要他們都抱持着帶領香港發展得更好的共同目標，相信有助促進香港配合國家發展規劃。

張明敏直言，根據近日報名參選的情況，相信來屆議會將有不少年輕但沒經驗的新人，亦不排除有經驗豐富但做法較舊的人士，日後的議會若要推進香港達至良政善治，有賴各議員花時間磨合。

他又指，未來環境變化多端，即使大家都是為了社會整體利益，亦不排除會出現爭論，但至少議會不會再出現「港獨」和極端分子。

港九分區委員會、地區撲滅罪行委員會及地區防火委員會委員代表界選委葉傲冬表示，近日報名的參選人向來對社會議題都有不同取態，故來屆議會絕不會是「一言堂」，而且提名期尚未結束，不排除有更多不同背景人士參選。

他認為只要參選人不支持「港獨」，相信可以合法爭取提名，依法參選、依法當選。

冀更多有能力擔當者參選

選舉委員會委員、大律師吳英鵬表示，完善選舉制度是為了落實「愛國者治港」原則，確保進入管治架構內的都是愛國者，但是進入管治架構的愛國者之間是可以有不同政見的，新一屆立法會不會是「一言堂」和「橡皮圖章」。

吳英鵬希望，能有更多有能力、有擔當的愛國者積極參與本屆立法會選舉，促進香港的良政善治和經濟民生發展。