香港文匯報訊（記者 鄭治祖）童裝品牌Chickeeduck老闆周小龍繼早前趁渣打馬拉松賽事，公然販賣「撐黑暴衫」，企圖公開宣揚「港獨」後，他近日又藉天氣轉凍，再次公開兜售印有黑暴卡通公仔、產地不明的衛衣。多名法律界人士昨日接受香港文匯報訪問時表示，周小龍已多次挑戰香港國安法的紅線，執法部門應嚴肅追查事件，絕對不能姑息。警方昨日回覆香港文匯報查詢時表示，會留意有關情況，有需要時會採取跟進行動，並呼籲市民不要以身試法。

警方正留意有關情況

香港法學交流基金會主席、大律師馬恩國表示，周小龍多次高調出售印有黑暴標誌的衣物，已涉嫌違反香港國安法第二十三條，煽動、協助、教唆分裂國家行為，為維護香港國安法的權威性，執法部門應正視並嚴肅處理。

全國港澳研究會會員、法學教授傅健慈批評周小龍死心不息，挑戰香港國安法，通過其店舖售賣涉嫌反中亂港的衣服，這次的產品附上一個擬似暴徒「戰士」爭取所謂「自由」的圖像，令人質疑是含沙射影地宣揚「港獨」或「顏色革命」，挑起市民與中央和特區政府的對立，可能造成嚴重後果，涉嫌觸犯香港國安法，最高可處5年以上10年以下有期徒刑。他敦促執法部門依法向周小龍及其店舖展開調查，追究其相關刑事責任。

執業律師、中國人民大學法學博士黃國恩表示，有關黑暴口號和標誌，可能涉嫌違反香港國安法，但指具體還需從整體看犯罪意圖是否成立，是否構成顛覆政權，若把相關口號等印在產品上，等同高叫口號，該產品的公仔明顯做出黑暴手勢及字句，就是黑暴的文宣。周小龍多次測試國安法的底線，故意挑釁特區政府，警方應展開深入調查，並採取適當的法律行動，不容有人作出挑戰國安法的行為。