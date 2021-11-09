去年6月中旬，位於荃灣愉景新城的Chickeeduck分店內突然擺放出一座約兩米高的「女黑暴」石膏像，由於此店主要是售賣兒童品牌服裝，此種「出位」舉動立即引起社會譁然，不少市民更紛紛投訴。不久，商場指租戶違反合約，拒絕續約。不過，周小龍卻變本加厲，更先後在屯門市廣場、沙田新城市廣場及尖沙咀K11 Musea的Chickeeduck分店繼續展示「女黑魔」塑像，均被商場方面以違反租約為由，要求強制移走。

高調撐暴的周小龍似乎對「女黑魔」形象「情有獨鍾」。早在2020年香港國安法實施前，Chickeeduck在荃灣的一間店舖內突然擺放了一座「女黑魔」塑像，令到身為該店老闆的周小龍廣受社會關注。而在一年以來，周小龍也多次以展示「女黑魔」形象企圖爭取來自「黃絲」的生意。對此，連黃絲中人也對其「樂此不疲」的行為也感到厭煩。

去年6月中旬，位於荃灣愉景新城的Chickeeduck分店內突然擺放出一座約兩米高的「女黑暴」石膏像，由於此店主要是售賣兒童品牌服裝，此種「出位」舉動立即引起社會譁然，不少市民更紛紛投訴。不久，商場指租戶違反合約，拒絕續約。不過，周小龍卻變本加厲，更先後在屯門市廣場、沙田新城市廣場及尖沙咀K11 Musea的Chickeeduck分店繼續展示「女黑魔」塑像，均被商場方面以違反租約為由，要求強制移走。

不知悔改的周小龍，在去年12月和今年5月，分別於港島天后及荃灣再開設所謂「藝術生活百貨」，高調宣揚「黑暴」。其中在天后店的「藝術生活百貨」門面有着大量「黑暴」圖案，而門閘更被噴上巨大且誇張的「女黑魔」頭像，吸引支持者光顧；至於荃灣享成街分店則放有「女黑魔」塑像。香港文匯報記者近日再到有關店舖觀察，發現店內仍在售賣有「黑暴」暗示性的產品，如衣物、日曆等，但大多店內鮮少人光顧。而在食環署數次警告下，於本月5日，荃灣店已移走「女黑魔」塑像。

知情者向香港文匯報記者透露，周小龍是一個投機商人，自以為發現「黃絲商機」，想藉煽暴提高知名度。一段時間內，雖然吸引了一些「黃絲」幫襯，但這種營銷手段無疑於「自殺」，其生意夥伴紛紛與他割席，加上他更挑戰特區法律，「佢啲生意其實已到了盡頭。」●香港文匯報記者 齊正之