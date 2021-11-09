●海關與食環署聯合行動再檢獲1.4萬隻走私大閘蟹；圖為在文錦渡管制站檢獲的大閘蟹。 海關圖片

香港文匯報訊（記者 蕭景源）不法分子覷準秋冬食大閘蟹旺季，以走私大閘蟹冒充正貨謀利，但這些來歷不明大閘蟹衞生安全無保障。香港海關與食環署為確保市民健康，過去半個月內在文錦渡管制站及深圳灣管制站展開聯合行動堵截走私食品，成功在3輛入境貨車內檢獲共約1.4萬隻大閘蟹及約1噸凍肉，市值約146萬元；行動中拘捕3名涉案司機。資料顯示，這已是海關一個月內第四次公布破獲走私大閘蟹及凍肉案，累計檢獲約5.07萬隻大閘蟹及約10.5噸凍肉，市值約490萬元，9名司機被捕。

兩管制站截三車 另檢約1噸走私肉

海關昨日公布與食環署食物安全中心分於上月28日、本月5日及7日在文錦渡管制站及深圳灣管制站進行聯合行動，其間發現3輛入境貨車，分別在已申報的貨物中藏有未列艙單的大閘蟹及冷凍食品，共檢獲約1.4萬隻走私大閘蟹，估計市值約140萬元，同時檢獲約1噸肉類和家禽等走私凍肉，估計市值約6萬元，3名年齡介乎42歲至64歲貨車司機被捕。

海關指，檢獲的大閘蟹並無附有由出口地當局簽發的衞生證明書，不符合有關介貝類水產動物（大閘蟹）售賣許可證的條款規定；而檢獲的走私冷凍肉類及家禽，亦未附有來源地有關當局簽發的衞生證明書或食環署的書面准許。

海關早前三次公布破獲走私大閘蟹及凍肉案，日期分別為10月24日、10月26日及11月3日，地點同在文錦渡管制站及深圳灣管制站，人員於6輛入境貨車內合共檢獲約3.67萬隻走私大閘蟹，估計市值約273萬元；另外檢獲約9.5噸走私凍肉，估計市值約71萬元，6名司機被捕。