根據網上流傳一段長約9秒的「車Cam」短片，事發前日下午約2時42分，一輛私家車沿德田街往啟田道方向行駛至啟田邨啟旺樓對開時，一名穿藍色上衣、手持紙袋的光頭漢突從馬路中線跑出，但見其面帶笑容、雙手護胸狂奔衝向私家車車頭，幸當時私家車速度不快，司機及時停車，未發生碰撞。鏡頭拍攝所見，光頭漢在私家車停下後，亦隨即停步呆站在私家車前，至此車Cam片結束。

●片段所見，光頭漢從馬路中線衝向車頭，司機及時停車，光頭漢一度呆站車前。 網片截圖

香港文匯報訊（記者 蕭景源）繼上月底觀塘麗港城疑有「碰瓷黨」青年犯案被捕後，昨日網上再流傳懷疑「碰瓷黨」光頭漢在藍田跑出馬路衝向私家車短片，幸司機及時停車未有發生意外；警方已列作交通投訴處理，暫時無人被捕。

根據網上流傳一段長約9秒的「車Cam」短片，事發前日下午約2時42分，一輛私家車沿德田街往啟田道方向行駛至啟田邨啟旺樓對開時，一名穿藍色上衣、手持紙袋的光頭漢突從馬路中線跑出，但見其面帶笑容、雙手護胸狂奔衝向私家車車頭，幸當時私家車速度不快，司機及時停車，未發生碰撞。鏡頭拍攝所見，光頭漢在私家車停下後，亦隨即停步呆站在私家車前，至此車Cam片結束。

據了解，事發後有途經目擊經過的小巴司機報案，警員亦一度到場調查，但因事件中無人受傷，案作交通投訴處理，暫時未有人被捕。不過，短片網上傳出後，隨即惹起網民紛紛熱議，有人質疑「呢排做咩咁多碰瓷？」有人則直斥行為「害己害人」。

根據資料，10月24日晚上約8時，一輛私家車沿觀塘麗港城茶果嶺道右轉茜發道時，一名白衣青年突從行人路衝出馬路飛撲欲「跳趴」上私家車車頭，但司機及時煞車未有發生碰撞，青年見事敗轉身返回行人路逃去，過程由「車Cam」拍攝及被人上載互聯網，警方其後經調查，10月28日以涉嫌企圖欺詐罪名拘捕一名21歲青年。