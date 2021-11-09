團體指出，新聞自由絕對不能凌駕於法律之上，每個國家都會依法對新聞媒體實施監管。作為媒體更不能顛倒黑白，背棄職業道德和操守，做出違反當地法律的行為。FCC假借新聞自由為題，就國安法實施後記者整體工作環境做問卷調查，而受訪400人中只有99人回應，質疑有關調查完全無代表性，FCC完全是肆意抹黑國安法，公然挑動事端，藉此干預香港事務，行為極之卑劣。

●「公義力量」批評FCC假借所謂「民調」詆毀香港法治。

香港文匯報訊 針對香港外國記者會（FCC）日前發布所謂關於香港新聞自由的調查問卷報告，肆意攻擊香港國安法和香港新聞自由，民間團體「公義力量」昨日前往香港外國記者會遞交抗議信，強烈譴責該會卑劣行徑，要求FCC停止干預香港事務，促請FCC主席瑞凱德尊重香港法治。團體強調，任何行使自由的權利都必須守法，香港特區政府有權作合法合理規管。

團體指出，新聞自由絕對不能凌駕於法律之上，每個國家都會依法對新聞媒體實施監管。作為媒體更不能顛倒黑白，背棄職業道德和操守，做出違反當地法律的行為。FCC假借新聞自由為題，就國安法實施後記者整體工作環境做問卷調查，而受訪400人中只有99人回應，質疑有關調查完全無代表性，FCC完全是肆意抹黑國安法，公然挑動事端，藉此干預香港事務，行為極之卑劣。

團體表示，自從2019年修例風波後，社會對虛假新聞和資訊的破壞力，早已有目共睹，必須嚴肅應對。現時有28個國家和地區選擇立法懲罰造謠者，港府亦應從速訂立「假新聞法」，將所有有害資訊撲殺於萌芽之中。

周伯展：僅99記者受訪欠代表性

對於FCC發布所謂調查問卷報告，香港民間智庫「香江智匯」會長周伯展接受傳媒訪問時表示，香港外國記者會對中國政府一向不友好，加上該份調查報告提供的數據不太全面，他對有關調查的結果有所保留，「比方說，報告說有99位記者會員受訪，從研究的角度來看，這個數字太少，代表性不足。」

周伯展認為，相比歐美國家，香港國安法已經相當寬鬆，若有外國駐港記者認為工作環境越來越惡化，應該先反思一下自己平日的報道是否「過界」。