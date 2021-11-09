郭子健日前發帖話自己同「手足」喺蘇格蘭成立咗個叫「蘇格蘭香港人」嘅組織，聲稱要「繼續散播和增強當地人的『拒共』意識。」佢仲上載咗多張該組織參加當地全球氣候公義行動日遊行嘅相，見到有人揮動「港獨」旗等，企圖將氣候變化遊行變質成反華活動。其後，該組織又喺fb專頁發帖稱：「官宣：郭子健正式成為『蘇格蘭香港人』發言人。」

着草英國又唔辭職、缺席葵青區議會會議幾個月、其後俾人DQ嘅郭子健日前喺facebook宣布，自己成立咗個叫「蘇格蘭香港人」嘅反華組織，仲透過個組織嘅fb專頁「自行加冕」做所謂「蘇格蘭香港人」嘅「發言人」。喂阿哥，家玩煮飯仔咩？唔少網民就覺得佢冇自知之明，無啦啦搞到旅居蘇格蘭嘅港人「被代表」，揶揄佢「感覺好似『九龍皇帝』（稱九龍區係自己封地嘅已故街頭塗鴉者曾灶財）。」

郭子健日前發帖話自己同「手足」喺蘇格蘭成立咗個叫「蘇格蘭香港人」嘅組織，聲稱要「繼續散播和增強當地人的『拒共』意識。」佢仲上載咗多張該組織參加當地全球氣候公義行動日遊行嘅相，見到有人揮動「港獨」旗等，企圖將氣候變化遊行變質成反華活動。其後，該組織又喺fb專頁發帖稱：「官宣：郭子健正式成為『蘇格蘭香港人』發言人。」

對於郭子健啱啱着草到蘇格蘭就要強行代表當地旅居嘅港人，網民就覺得佢根本係妄想。fb專頁「回流英國後的花生爆谷」就發帖話：「我曾經喺蘇格蘭生活超過十年，都唔敢自居係Scottish HKer（『蘇格蘭香港人』）。發言人？代表住喺Scotland（蘇格蘭）嘅香港人？佢哋真係需要被代表？有冇人知？」「Daphne Bennett」亦揶揄：「地球嘅未來就交畀你喇。」

諷「刷存在感刷到牆都穿」

「Karmen Lam」就突破盲腸：「新嚟嘅梗係要圍吓爐先喇嘛！」「Cherry Weather Cheung」都話：「刷存在感刷到石屎牆都穿。」

有網民就話當食花生。「Amum Chan」話：「Men ain't laugh, dog will bark（人唔笑，狗都吠）。」 ●香港文匯報記者 黃書蘭