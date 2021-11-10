合資格的特定組別人士，即免疫力弱病人和較高感染風險人士，可由明日（11日）起免費接種第三劑新冠疫苗。醫管局今日（10日）表示，將為免疫力弱病人發出證明，方便他們按專家建議，在接種第二劑疫苗後4星期至6個月內，接種第三劑疫苗。

醫管局將為免疫力弱病人發出證明，方便他們按專家建議如期接種第三劑疫苗。（資料圖片）

大公文匯全媒體報道：合資格的特定組別人士，即免疫力弱病人和較高感染風險人士，可由明日（11日）起免費接種第三劑新冠疫苗。醫管局今日（10日）表示，將為免疫力弱病人發出證明，方便他們按專家建議，在接種第二劑疫苗後4星期至6個月內，接種第三劑疫苗。

醫管局表示，醫院會向已完成接種兩劑疫苗，並在近期返回醫院覆診或接受治療服務的病人，即時發出有關證明文件。假如病人近期未有覆診日期，醫院會陸續以電話或郵寄通知有關安排，方便他們前往接種疫苗。如果有關人士已經完成接種第二劑疫苗超過半年，則可以按長期病患者的類別，直接打第三針，毋須帶備有關證明文件。

特定組別的免疫力弱病人包括：現正接受或過去一年內，曾接受腫瘤或血癌免疫抑制治療的人士；曾接受器官移植或幹細胞移植，並正接受免疫抑制治療的病人；重度原發性免疫缺陷症，或正長期接受透析治療的患者；晚期或未接受治療的愛滋病病毒感染者；以及正接受免疫抑制藥物，或過去半年內曾接受免疫抑制性化療或放射治療的病人。

聯合科學委員會早前建議，一般長期病患者應在接種第二劑疫苗後最少6個月接種第三劑疫苗；而特定組別的免疫力弱病人在接種第二劑疫苗後4星期，便應接種第三劑新冠疫苗。