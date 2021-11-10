（香港文匯網記者 郭若溪）11月10日，希瑪眼科（3309.HK）與香港視光師驗眼中心有限公司（下稱香港視光師驗眼中心）訂立收購協議，以1380萬港元收購目標公司60%控股股權，進一步拓展希瑪在香港提供近視控制、眼科視光評估以及配鏡服務等視光業務，促進香港視光學的專業發展。收購完成後，希瑪眼科和所有原股東會共同按比例向公司提供超過3000萬港幣，支持香港視光師驗眼中心擴展到香港不同地區。

希瑪眼科收購香港視光中心，進一步強化近視防控及配鏡服務

據了解，香港視光師驗眼中心於1996年在香港註冊成立，有超過20年的專業眼科視光服務經營歷史。公司擁有專業的視光師團隊，分別在香港西環、北角、旺角及將軍澳經營四間設備完善的眼科視光中心。收購完成之後，將擴大希瑪眼科集團在香港提供近視控制、眼科視光評估以及眼鏡及隱形眼鏡配鏡服務的服務網絡。

香港視光師驗眼中心作為希瑪眼科集團現有在香港13間眼科網絡的有力補充，將進一步擴大本集團的服務網絡至香港的新增地點，為本集團的眼科診所網絡創造病人分流；同時與本集團的現有業務產生協同，共同服務本集團的客戶。香港視光師驗眼中心未來將進一步擴展至香港的不同地點，為香港各區提供優質的眼科視光業務。

香港視光師驗眼中心創辦人和原控股股東詹振邦先生是一位在香港眼科視光行業具有豐富經驗的領軍人物。完成交易後，詹會長會帶領團隊繼續領導香港視光師驗眼中心在希瑪眼科的平台上高速發展。同時，香港視光師驗眼中心的大部分現有股東均為經驗豐富的視光師，各自擁有超過15年的經驗，仍會繼續效力目標公司，並同時向目標公司提供股東貸款，支持香港視光師驗眼中心在香港的擴展。