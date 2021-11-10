電影《長津湖》明日（11日）即將在港上映，今晚（10日）率先舉行首映禮。香港中聯辦副主任盧新寧在首映禮致辭時表示，相信《長津湖》中的許多情節、場景、故事、細節，都體現了兩位導演的手筆和心血，也體現了香港電影人的藝術造詣和家國情懷。

盧新寧表示，期待更多香港電影人創作更多藝術精品，講好中國故事，激揚家國情懷。（大公文匯全媒體記者攝）

大公文匯全媒體報道：電影《長津湖》明日（11日）即將在港上映，今晚（10日）率先舉行首映禮。香港中聯辦副主任盧新寧在首映禮致辭時表示，自己和大家一樣對《長津湖》在港上映充滿期待。她說，香港對這部影片有大貢獻，三位導演中有兩位來自香港，相信《長津湖》中的許多情節、場景、故事、細節，都體現了兩位導演的手筆和心血，也體現了香港電影人的藝術造詣和家國情懷。

盧新寧表示，《長津湖》這部電影「名氣太大了」，自9月30日在內地上映以來，已經打破票房、放映場次、觀眾人次等20多項中國電影史紀錄，至今觀影總人數已逾1.19億人次，票房達56億元，目前位居2021年度全球票房排行榜第一。她形容，《長津湖》可以說是「威震四海」，實在了不起，這些數字都說明了《長津湖》是一部不能錯過的好片子。

盧新寧指出，71年前，中國人民志願軍為保家衛國，跨過鴨綠江，在極為艱苦的環境和條件下，用生命和熱血書寫了包括長津湖戰役在內的、氣壯山河的英雄史詩，展現了中國人民不懼強敵、敢戰敢勝的鋼鐵意志，也激勵了一代又一代中國人。今天，我們的國家前所未有地走近世界舞台的中央，雖然如今山河無恙，時勢迥異，但我們維護國家主權、安全和發展利益的決心意志歷久彌堅，保家衛國、建設祖國的熱血和情懷始終沒變。

盧新寧又提到，國家「十四五」規劃綱要提出，支持香港發展中外文化藝術交流中心，這是香港文化藝術界的重大機遇，也期待更多香港電影人、文藝家參與其中，創作更多藝術精品，講好中國故事，激揚家國情懷。