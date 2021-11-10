陳茂波在《長津湖》香港首映禮致辭。（大公文匯全媒體記者攝）

大公文匯全媒體報道：講述抗美援朝故事的主題影片《長津湖》，首映禮今晚（10日）在香港舉行，香港中聯辦副主任盧新寧、財政司司長陳茂波等出席首映禮並致辭。陳茂波在致辭時說，《長津湖》這部電影有着激戰的張力、沉厚的歷史感，也啓發人們進行更深層次的思考。新中國成立時歲月艱辛，一直打拼，發展到今天，成為全球第二大經濟體，在國際舞台上和全球治理中都有着舉足輕重的角色，這一切來之不易。

陳茂波強調，在中國共產黨領導下，國家持續穩步發展，孕育和造就了香港今天的繁榮。這部電影，讓我們看過去、望今天，思考實現中華民族偉大復興的中國夢所包含的意義，我們才能更深刻的體會當中的重要性，才能更好的鼓勵我們，特別是青年人，積極投身及貢獻力量。「因為在中國夢裏面，也有着我們的香港夢。」

陳茂波說，今天他是懷着既期待、卻沉重的心情進場，觀看這套史詩式巨製。他解釋說，期待，是這套電影叫好又叫座，重現了在抗美援朝時期著名的「長津湖戰役」中很多激烈的戰爭場景，一幕又一幕，都是驚心動魄、力敵千鈞的場面，讓觀眾能仿如置身當時的戰場之中，感受到「每秒如千斤」的張力，都融入到勇士們保家衞國的英勇氣魄中。期待，是這套電影所講述的這場戰爭，正值新中國成立的第一年，還在全力穩住國家、保護國土、抵禦外強的不斷侵擾。是這場戰爭，令到一直對我國虎視眈眈的美軍不敢再在我國邊境搞侵擾，濫殺無辜，破壞和平。

陳茂波指出，沉重，是因為這場戰役，犧牲是慘烈的。一個關鍵詞也許已勾劃了其重量：「冰雕連」，這場戰事發生之時，正值朝鮮有紀錄以來最冷的冬天，零下三、四十度的極寒天氣中，裝備欠缺的志願軍全力奮戰。一些承擔伏擊任務的連隊凍死在戰場，臨死前仍保持了整齊的戰鬥隊列和姿勢。他們拼盡最後一分力，展示着視死如歸、保家衞國永不退縮的奉獻精神和英雄氣概！

陳茂波說，沉重，是因為這一仗標誌着大量先烈的犧牲，卻讓後代──包括今天我們聚首的香港，過上安穩的日子。英烈們保衞國土、保護人民，這一仗，不存在「打不打」的疑問，只能打勝仗。就如當時毛主席所講，「打得一拳開，免得百拳來」。在此之後，美國才被迫轉向談判。他強調，在保家衞國的旗幟下，只要目標一致、團結合力、奮勇向前，狹路相逢勇者勝。