（大公文匯全媒體記者 達里、梁靜儀）講述抗美援朝故事的主題影片《長津湖》，明日（11日）在港隆重公映，今晚（10日）率先舉行首映禮。香港中聯辦副主任盧新寧，財政司司長陳茂波等出席首映禮並致辭。

盧新寧在致辭時表示，香港對這部影片有大貢獻，三位導演中有兩位來自香港，相信《長津湖》中的許多情節、場景、故事、細節，都體現了兩位導演的手筆和心血，也體現了香港電影人的藝術造詣和家國情懷。盧新寧提到，國家「十四五」規劃綱要提出，支持香港發展中外文化藝術交流中心，這是香港文化藝術界的重大機遇，也期待更多香港電影人、文藝家參與其中，創作更多藝術精品，講好中國故事，激揚家國情懷。

陳茂波在致辭時說，在中國共產黨領導下，國家持續穩步發展，孕育和造就了香港今天的繁榮。這部電影，讓我們看過去、望今天，思考實現中華民族偉大復興的中國夢所包含的意義，我們才能更深刻的體會當中的重要性，才能更好的鼓勵我們，特別是青年人，積極投身及貢獻力量，「因為在中國夢裏面，也有着我們的香港夢。」

此外，全國人大常委會委員譚耀宗，政制及內地事務局局長曾國衞，保安局局長鄧炳強，前全國人大常委會委員范徐麗泰，香港中聯辦警務聯絡部部長陳楓，《長津湖》監製及導演林超賢、製片人梁鳳英，以及英皇集團主席楊受成博士、英皇集團執行董事楊政龍等出席首映禮，其他演藝界人士包括衛詩雅、泳兒、周勵淇、馬思惠、曾樂彤、許靖韻等亦出席首映禮。盧新寧及陳茂波致辭後，導演林超賢接受司儀訪問分享拍攝感受，最後眾嘉賓一起上台大合照兼舉杯慶祝，預祝《長津湖》電影在港取得成功。

英皇電影及双喜電影聯合發行的電影《長津湖》，由導演陳凱歌、徐克、林超賢破天荒攜手執導，吳京、易烊千璽、段奕宏、朱亞文、李晨、韓東君、胡軍、張涵予等主演，票房突破56億元人民幣大關（折約港幣68億元），榮登今年全球賣座冠軍，強勢挑戰內地電影史上最高票房紀錄。影片以1950年11月發生的長津湖戰役為背景，講述了一個志願軍連隊在極度嚴酷環境下堅守陣地奮勇殺敵，為長津湖戰役勝利作出重要貢獻的故事。

此外，《長津湖》續集《長津湖之水門橋》也已正式官宣，影片保持了原班陣容。

《長津湖》首映禮今日舉行。（大公文匯全媒體記者攝）

《長津湖》首映禮今日舉行。（大公文匯全媒體記者攝）

《長津湖》首映禮今日舉行，導演林超賢出席。（大公文匯全媒體記者攝）

《長津湖》首映禮今日舉行，香港中聯辦副主任盧新寧出席。（大公文匯全媒體記者攝）

《長津湖》首映禮今日舉行，財政司司長陳茂波出席。（大公文匯全媒體記者攝）

《長津湖》首映禮今日舉行。（大公文匯全媒體記者攝）

《長津湖》首映禮今日舉行。（大公文匯全媒體記者攝）

《長津湖》首映禮今日舉行。（大公文匯全媒體記者攝）