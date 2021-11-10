第四屆進博會閉幕，本屆進博會成果豐碩、亮點紛呈。企業展展覽面積再創歷史新高，國家展首次線上展覽，配套活動內容豐富、形式多樣，有力發揮進博會四大平台作用。

第四屆進博會10日閉幕，本屆進博會成果豐碩、亮點紛呈。企業展展覽面積再創歷史新高，國家展首次線上展覽，配套活動內容豐富、形式多樣，有力發揮進博會四大平台作用。

據央視新聞報道，企業展展覽面積達到36.6萬平方米，六大展區各具特色，共有來自127個國家和地區的2900多家企業參展，包括281家世界500強及行業龍頭企業，展示新產品、新技術、新服務422項，成為全球高精特新產品「大秀場」。線上舉辦的國家展，累計訪問量已經超過5800萬次。受疫情等因素影響，本屆進博會按一年計意向成交金額707.2億美元。

展會期間，第四屆進博會參展商聯盟舉辦了20多場活動，同時聚焦六大產業領域，舉辦大型貿易投資對接會，開設「一帶一路」等專區，完善線上洽談服務，強化交易撮合對接，助推「展商變投資商」。

中國國際進口博覽局副局長孫成表示，據統計，線上線下共有來自55個國家的640家展商、766家採購商參會，達成合作意向273項;同時舉辦17場投資推介會和80場集中簽約活動。

通過線上線下相結合方式，虹橋論壇舉辦12場分論壇，首次發布「世界開放指數」，對2008年以來全球129個經濟體的開放度進行了評估。進博會期間，還舉辦政策解讀、對接簽約、投資促進等6大類95場配套現場活動，充分發揮促進展會成交、雙向投資、產業合作等積極作用。