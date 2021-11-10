（大公文匯全媒體記者 于珈琳 瀋陽報道）一杯傳統意式咖啡，一片抹上黃油的東北大餅——這是意大利裔美國人馬意駿最家常的一頓早餐。「我的早晨就是從文化融合開始的。」馬意駿（Mario Cavolo）饒有興緻地談起自己21年來在中國的生活習慣，「一切都是自然發生的。」從1999年到四川成都，參與中國加入WTO前國際貿易商務推廣活動，再到如今落戶遼寧瀋陽，同時見證了中國抗疫的艱辛與成功，目前作為CCG（全球化智庫）非常駐高級研究員的馬意駿已深深愛上博大的中國文化，他以自己20年來深入中國的所見所聞，在不同的國際場合為中國發聲。

「我非常贊同中國人傳統美德中關於家庭的理解，在中國生活了20年之後，中國就是我的家，中國人都是我的家人。我的家裏出現了如此嚴重的疫情危機，我感覺很沮喪很難過。但同時我又看到外面關於這場疫情的一些很嚴重的誤解，我必須要維護我的家人。」

馬意駿所在的城市瀋陽，之前爆發了一次小規模的疫情，大概有18個確診案例，他說：「很快，中國政府就在我們的小區裏，公寓樓下給每個人安排了新型冠狀病毒檢測，同時在2-3天的時間內，整個城市都完成了檢測，一共檢測了將近800萬人。這很了不起，這讓我明白中國為何以及如何能將疫情控制得這麼好。」

於是，馬意駿在香港出版發行《有點不對勁》，書裏記載了他在疫情期間的個人經歷以及感想和實事評論，這本由繁體中文和英文雙語出版的故事和評論集，最初本不在馬意駿的出版計劃中。

但是，外國卻有一些聲音，對中國抗疫有很嚴重的誤解。「我對中國所遭遇的攻擊和批評感到沮喪。我想向世界解說真實的中國抗疫，這是值得各國學習的經驗。」出人意料的是，短短2日內，文章在網絡空間引起了巨大共鳴，「第二天中午，瀏覽量達100萬次，而且收到了無數的好評、分享和點讚。」顯然，馬意駿道出了更多國際人士的心聲，《有點不對勁》這本書也便應運而生了，書裏記載了他在疫情期間的個人經歷、感想以及實事評論。

「在這裏我感受到『安全感』，政府的管理是清楚和高效的，十分負責任地處理事情。每個人都需要並且希望有安全感，這也是某種形式上的自由，這是西方國家的人無法擁有的。」如此積極中肯的發聲，不僅來自於馬意駿在疫情期間的個人經歷，更來自於他深入中國社會20餘年的客觀觀察。從四川、廣州、上海到瀋陽，他以企業家、演員、評論員的不同視角享受生活的創造性，更親身參與了中國的重要歷史進程。至今他仍在推動跨文化傳播的議題，在未來還將繼續通過出版書籍、社交媒體等多種傳播渠道將真實的中國故事講給世界。

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