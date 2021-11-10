黑龍江省政協召開線上線下省政協港澳委員、工商界人士座談會。省政協副主席郝會龍、副主席龐達、台港澳僑聯絡和外事委員會主任李力等參會並發表講話。

黑龍江省政協10日召開線上線下省政協港澳委員、工商界人士座談會。省政協副主席郝會龍、副主席龐達、台港澳僑聯絡和外事委員會主任李力等參會並發表講話。

黑龍江省政協副主席郝會龍(中)、副主席龐達(右)、台港澳僑聯絡和外事委員會主任(左)

會議主題為進一步深入貫徹落實習近平總書記關於構建新發展格局的重要指示精神，圍繞黑龍江省「十四五」規劃實施過程中關於經貿、科技、金融、農業等高質量發展，深入協商議政，提出意見建議。會議同時通報黑龍江省經濟社會發展情況、通報省政協十二屆四次會議以來主要工作情況。會議並按照全國政協要求進行港澳委員發揮雙重積極作用宣講。

全國政協委員、黑龍江省政協常委、召集人、香港黑龍江經濟合作促進會(「港龍會」)會長魏明德表示香港委員在過去一年積極發揮雙重作用，支持「一國兩制」、基本法、香港國安法、完善選舉制度，為維護一國兩制、維護國家主權積極發聲，支持特區政府依法施政。同時也為抗疫防疫工作做出努力和貢獻。今後香港委員將繼續不遺餘力地維護香港和國家繁榮穩定，把握十四五規劃、「國內國際雙循環」發展機遇，一如既往地積極助力黑龍江招商引資，幫助黑龍江「引進來、走出去」，為黑龍江省經濟社會發展作出更大的貢獻。

黑龍江省政協委員、富泰金融集團有限公司主席、港龍會常務副會長潘浩文認為運輸費用高、速度慢等問題是全國各地跨境電商物流一直存在的難題。建議在全省推廣黑河片區「跨境物流多倉聯動數據集成新模式」，以企業需求為導向引入大數據等技術手段，創新監管模式，擴大「多倉聯動」布局的覆蓋面和規模，提升跨境商品集貨配送能力，逐步完善線下支撐體系，開通國際包裹線路，完善配套功能，培育龍江跨境電商產業鏈。既可提升跨境商品物流的中轉效率，也可降低跨境電商企業的物流成本，優化消費者的購物體驗。

黑龍江省政協委員、亞洲綠色科技基金合伙人、港龍會常務會董馮嘉倫表示，近年地緣政治錯綜複雜。在中美關係陷入困境之際，中俄關係越來越緊密。中俄全面戰略協作夥伴關係始終保持了高水平，雙方互信達到前所未有水平。結合黑龍江省對俄及香港作為國際金融中心的優勢，可以將黑龍江省打造成亞太地區的對俄資產管理中心，帶動相關產業的發展，如資產管理、銀行、融資、會計及法律等。龍港合作同時有助於引入領先高新科技及推進人民幣國際化，建議第一步搭建「龍港對俄統一投資平台」，共享資源;第二步龍港可在黑龍江省內共同組建「龍港對俄離岸人民幣投資基金」。