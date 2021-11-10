據香港中通社援引路透社10日消息，伊朗革命衛隊發布聲明稱，懸掛越南國旗的油輪Sothys號於10日被伊朗方面釋放。

聲明稱：「根據伊朗司法部門的命令，該船在阿巴斯港卸下石油貨物後獲釋。」

此前，越南外交部副發言人范秋恆(Pham Thu Hang)11月4日在視頻簡報中表示，越南外交部官員正與伊朗就被伊方扣押的越南油輪進行會談，以解決這一問題，同時確保越南公民的安全和人道主義待遇。

據彭博社報道，范秋恆表示，10月27日，油輪Sothys號的船長在與越南駐伊朗大使方面會面時說，所有26名船員得到優待，健康狀況正常。同時，越南將與伊朗當局密切合作，依法解決這一問題，並採取必要措施保障越南國民的權利和利益。

一名美國消息人士告訴美聯社，伊朗革命衛隊於10月24日控制了Sothys號，並將其引向伊朗水域。伊朗方面11月3日則稱，美國此前在阿曼灣攔截一艘載有伊朗出口石油的油輪，還試圖將這艘油輪引導駛入不明目的地。

對此，美國五角大樓發言人約翰·柯比當天說：「我注意到了伊朗的說法，那是完全錯誤、不正確的。這是一個虛假的說法。」他稱，事實是伊朗軍隊曾於上月攔截扣押一艘懸掛着越南國旗的油輪，美國海軍只是在監控局勢。

此前，美國財政部10月29日發表聲明稱，將對與伊朗革命衛隊無人機項目有關的個人和組織進行制裁。