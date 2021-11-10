本港新增5宗新冠病毒輸入個案，其中3名男患者是機組人員，當中兩人分別住在愉景灣蔚陽獨立屋及尖沙咀凱譽。

本港今增5宗輸入，包括3機組人員。（中新社資料圖片）

大公文匯全媒體報道：衞生署衞生防護中心今日（10日）下午舉行疫情記者會公布，截至今日凌晨零時，本港新增5宗新冠病毒輸入個案，其中3名男患者是機組人員。

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，3名機組人員中，包括一名57歲和一名29歲的外籍機師，上周六（6日）跟隨國泰貨機CX2066由德國法蘭克福抵港，二人病毒量高，相信是初起或近期感染的個案，有機會是在德國受感染，需要做基因排序後，才可確定二人在哪個國家感染及是否同一感染源頭。二人在機場檢測陰性之後，各自返回位於愉景灣蔚陽獨立屋及尖沙咀凱譽的住所，並曾於社區活動。為謹慎起見，二人過去21日曾到過的地點將全數納入強制檢測。當局將與警方合作，翻查兩名機師有無未透露的行蹤。

歐家榮說，57歲外籍機師與太太、2名兒子及外傭住愉景灣的獨立屋，經檢測後家人無病徵。其太太為愉景灣國際學校教師，兩名兒子亦於該校就讀。該校120名學生需停課，到檢疫中心接受3日檢疫令。

另一名34歲非本地機組人員，於本周一（8日）乘卡塔爾航空QR818抵港，在機場檢測結果呈不確定，及後複檢呈陽性，帶N501Y變種病毒株。

此外，另外2名確診者分別是30歲的菲律賓外傭及1名與家人從意大利抵港的15歲少女。二人住在檢疫酒店隔離，多次檢測均為陰性。完成隔離檢疫後轉到其他酒店居住，但之後檢測樣本呈陽性，兩宗個案初步界定為復陽個案。

衞生防護中心總監徐樂堅表示，現時已隔離所有密切接觸者，會透過「安心出行」通知市民做檢測。他說，當局正考慮是否要減少豁免人士在香港的活動地點，強調是否收緊豁免檢疫群組需要考慮很多因素，既要保障貨物供應，亦要確保公眾安全。