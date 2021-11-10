長春高格銘瑞文化發展(集團)有限責任公司是一家集大型活動策劃、整合營銷傳播、展台設計搭建為一體的文化傳媒公司，主營業務包含線下活動營銷及在線數字營銷兩大單元。並且，高格銘瑞的核心團隊均為有着10年以上實操經驗的資深從業者。

7月31日，以「弘揚傳統醫藥，構建人類衞生健康共同體」為主題的世界中醫藥大會第六屆夏季峰會圓滿落下帷幕。作為一場每年在全國各主要城市選址舉辦的中醫藥領域盛事，本次在長春舉辦峰會的全案策劃及現場服務，得到了與會行業泰斗專家以及吉林省各主辦單位的一致肯定。而在點讚的背後，是一個行業內具備高端專業水平的服務團隊——長春高格銘瑞文化發展(集團)有限責任公司。

長春高格銘瑞文化發展(集團)有限責任公司(以下簡稱「高格銘瑞」)是一家集大型活動策劃、整合營銷傳播、展台設計搭建為一體的文化傳媒公司，主營業務包含線下活動營銷及在線數字營銷兩大單元。並且，高格銘瑞的核心團隊均為有着10年以上實操經驗的資深從業者。正是憑藉着在行業內十餘年的深厚積累，高格銘瑞以「塑造經典·追求卓越·傳播品位」的理念，打造「活動策劃+數字營銷」線上線下全鏈式整合營銷模式，幫助品牌與市場達成有效溝通，實現雙贏。一年幾十場線下全案活動，數十個展台搭建，從公關活動到全管道的整合營銷傳播，高格銘瑞創造了一個又一個的優秀案例。

「在此前近二十年的發展歷程中，我們的精力主要集中在汽車行業的各類項目上，我們憑藉專業專註的能力取得了一系列驕人的成績。如今我們拓展業務領域方向，投入專門力量專註於政府領域的各類活動，就是想用多年積累的經驗和能力，用國際化的專業水準從細微處協助各級政府部門及組織更好的向外界推介、展示吉林省長春市，在日益頻繁的對外活動中為長春及長春本地企業的形象增光添彩。」高格銘瑞負責人介紹說。不僅僅是世界中醫藥大會，中韓國際合作示範區揭牌儀式以及雲招商暨項目簽約儀式、吉林長春綠色低碳發展高峰論壇、中歐經貿與投資合作雲峰會以及重點項目簽約儀式、長春「四大板塊」產業布局網上推介會、跨國公司吉林行長春專場推介會、東北亞博覽會、雪博會等大型展會上都有高格銘瑞活躍的身影。在這一場場活動中，細緻周全的現場服務，讓與會來賓切身感受到了本地企業的專業和城市的周到。

世界中醫藥大會第六屆夏季峰會

「公司這些年蓬勃發展，是因為我們背後有着無比堅實的後盾。有集團公司，有黨委，有多個黨支部，我們把企業文化與黨建工作相結合，讓黨建工作促進企業發展。20年來，我們通過黨建引領，為公司蓬勃發展架上了『紅色引擎』。」高格銘瑞負責人在談到企業的發展歷程時說道。據了解，高格銘瑞的母公司為長春超維集團。超維集團始建於1992年，歷經近30年的穩健發展與沉澱，已經發展成為涵蓋文化發展與展覽展示、智能設備製造、汽車零部件製造等多個領域，資產超過5億的綜合性現代化集團公司。

堅守初心，紮實耕耘。在黨建引領下，高格銘瑞行穩致遠。如今，高格銘瑞已形成了內容策劃、視覺設計、展台搭建、現場執行等活動營銷全流程的運營服務體系，並憑藉東北地區最具規模之一的展覽展示設計製作基地，打造出地區行業內獨樹一幟的競爭優勢。站在新起點，面對新的機遇與挑戰，高格銘瑞將凝聚全部力量，讓自身與長春的精彩完美呈現。