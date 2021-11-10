美海軍「康涅狄格」號核潛艇發生撞擊事故一個多月後，美方突然發表簡短聲明，宣布解除該核潛艇艇長等3人的職務。對於國際社會最關注的是否發生了核洩漏等重要問題，美方則始終沒有作出詳盡說明。

美海軍「康涅狄格」號核潛艇發生撞擊事故一個多月後，美方突然發表簡短聲明，宣布解除該核潛艇艇長等3人的職務。對於國際社會最關注的是否發生了核洩漏等重要問題，美方則始終沒有作出詳盡說明。近日，記者採訪了軍事專家張軍社，並就相關問題加以解析。

記者：美軍方突然宣布解除核潛艇艇長等3人的職務表明了什麼？

張軍社：美一方面聲稱沒有發生核洩漏，一方面卻派出WC-135核物質偵察機到南海開展偵察飛行，隨後又宣布處理相關人員。而關於這起撞擊事故到底嚴重到什麼程度？核潛艇在碰撞後有沒有發生核洩漏？這種採集大氣樣本、檢測放射性物質的偵察機到底探測到了什麼？所有這一切都不得而知。美軍方這種只宣布事故處理結果，卻不公布事故詳情的做法，只會更加引發國際社會的擔憂。

美國海軍的聲明稱，「判斷正確、決策審慎，按照規定程序組織實施航海計劃、值更和風險管控，本可以防止此次事件的發生。」這表明，美軍認為核潛艇發生水下撞擊事故至少有兩個原因：一是潛艇指揮官判斷失誤，決策草率，不按航行計劃程序執行。這很可能是因為「康涅狄格」號核潛艇執行的任務隱藏着不可告人的秘密。2013年12月，美國海軍「考彭斯」號巡洋艦在南海非法闖入已經公告的中國海軍遼寧艦航母編隊訓練區，還差點撞上一艘中國海軍艦艇。事發6個月後，美海軍根據調查結果解除了該巡洋艦艦長和指揮軍士長的職務，理由同樣是美海軍高層對艦長和軍士長「失去信心」。二是潛艇官兵過度自信，麻痹大意，值更人員疏於觀察。而這類事故美國軍艦近年來已多次發生。

美國的種種舉動讓人越發懷疑，核潛艇碰撞事故是否已經引發了核洩漏，對南海海域造成嚴重威脅。世界各國每年約有10萬艘商船通過南海，周邊國家大量漁船常年在這片廣袤的海域上作業。如果美國核潛艇發生核洩漏，將污染海洋環境，威脅漁民漁業作業和海洋航行安全。希望美方認真對待各方關切，採取負責任的態度，盡快公布事故的真相，給國際社會、給地區國家一個滿意的交代。

記者：為何說美國有意「隱匿」細節，軍事不透明？

張軍社：撞擊事故發生後，美方一直語焉不詳，掩蓋核潛艇碰撞受損真實情況，誤導國際社會。當有記者問及美國防部發言人關於「康涅狄格」號撞擊事件的相關問題時，他先是支支吾吾表示不掌握細節，隨後又「踢皮球」建議記者向美國海軍了解情況。而美軍最初聲明聲稱核潛艇仍然處於安全穩定的狀態，仍在全面運行，水下撞擊程度「不嚴重」。但據美國媒體報道，事實上此次核潛艇水下撞擊的受損程度很嚴重，需要花費很長時間和巨資來修復，甚至可能讓該艇被迫提前退役。

美方採取「擠牙膏」式的披露方式，極力拖延公布事故細節。在核潛艇發生水下撞擊事故5天後，美軍方才發表一份語焉不詳的簡短聲明，說核潛艇撞上了「不明物體」；事故發生近一個月後，又說撞上了「不知名的海底山」；近日第三次發表聲明，解除核潛艇艇長等3人的職務。但前後3次聲明對核潛艇的航行意圖、事故發生的具體地點、是否在別國專屬經濟區甚至領海、究竟有沒有造成核洩漏以及破壞海洋環境等外界嚴重關切和疑慮的問題，始終沒有作出明確說明。美方為了轉移國際社會的注意力，減輕壓力、逃避責任，一直在玩弄拖延、誤導的伎倆。美軍這種做法極不負責任、不專業，非常不透明。

記者：美方刻意模糊事故發生地域，目的何在？

張軍社：值得注意的一個細節是，美方最初的聲明將事故地點模糊為所謂的「印太地區國際水域」，但此前美國海軍協會新聞網站報道，一名美國國防部官員告訴媒體，發生事故時潛艇位於南海。而美軍11月1日公布的聲明，再次將核潛艇撞擊事故發生的地點表述為「印太地區國際水域」。美方刻意遮蓋事故具體位置，很可能是美國核潛艇去了不該去的地方，執行了不光彩的任務，同時也在逃避應負的責任。澳大利亞媒體曾公開報道，美國和澳大利亞潛艇曾經偷偷摸摸地潛入亞洲一些國家的沿海甚至領海，執行秘密偵察等任務。

長期以來，美方頻繁派出大量軍艦戰機在南海耀武揚威，興風作浪，蓄意加劇南海緊張局勢，是此次事故的根源。當前，在中國和東盟國家共同努力下，南海形勢總體趨穩向好。美方應摒棄陳舊的冷戰零和思維和狹隘的地緣政治觀念，尊重地區國家維護南海和平穩定的願望和努力，多做有利於地區和平穩定的事，而不是炫耀武力。

（來源：新華社）