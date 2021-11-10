大灣區參與投資交易的理財通的個人投資者達到9395人，預計下周有望突破萬人。

（香港文匯網 記者 李昌鴻）中國人民銀行廣州分行9日晚公布跨境理財通第三周交易數據。數據顯示，11月1日-5日，粵港澳大灣區參與「跨境理財通」的個人投資者新增1795人，境內銀行通過資金閉環匯劃管道辦理資金跨境匯劃655筆，金額4723.37萬元人民幣（下同）。其中，港澳地區新增北向通個人投資者1100人，辦理業務400筆，跨境匯劃金額1737.56萬元；內地新增南向個人投資者695人，辦理業務255筆，跨境匯劃金額2986.03萬元。結合10月19日至10月31日前兩周的數據顯示，大灣區參與投資交易的理財通的個人投資者達到9395人，預計下周有望突破萬人。

圖為投資者赴中行羅湖一網點辦理南向投資業務。記者 李昌鴻 攝

此前，10月19日至10月31日，大灣區參與「跨境理財通」的個人投資者共計7600人，境內銀行通過資金閉環匯劃管道辦理資金跨境匯劃1752筆，金額1.31億元。其中，港澳地區合計共5022人參與北向通，跨境匯劃金額6550.60萬元；內地合計共2578人參與南向通，跨境匯劃金額6574.73萬元。

因此，根據上述數據，跨境理財通開通三周以來，大灣區參與「跨境理財通」的個人投資者共計9395人參與投資交易，逼迫萬人大關；境內銀行通過資金閉環匯劃管道辦理資金跨境匯劃累計為2407筆，金額1.782億元。