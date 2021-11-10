杜魯門的理想很美好，但甩鍋在美國歷史和現實中屢見不鮮、花樣頻出，形成了美式「甩鍋主義」的不光彩傳統，不斷刷新外界對美國認知下限，也持續侵蝕美國民眾對本國政治體制的信任，讓千瘡百孔的「美國夢」更顯幻滅。

「甩鍋」(shift the blame)在美國語境中也稱為「pass the buck」，本意是打撲克牌時，為確保公平輪流坐莊，將作為記號的獵刀(buckhorn knife)傳給下個莊家，後引申為推卸責任之意。

美國總統杜魯門曾將「The buck stops here」(責任到此，不能再推)刻成桌簽放在白宮辦公桌上，以此作為座右銘時刻提醒自己擔起責任，杜絕甩鍋。

杜魯門的理想很美好，但甩鍋在美國歷史和現實中屢見不鮮、花樣頻出，形成了美式「甩鍋主義」的不光彩傳統，不斷刷新外界對美國認知下限，也持續侵蝕美國民眾對本國政治體制的信任，讓千瘡百孔的「美國夢」更顯幻滅。

「甩鍋主義」怎樣興風作浪?

一、對外轉嫁矛盾

——大搞「醫學種族主義」，尋找「替罪羊」。

美國歷史上曾暴發無數次大規模傳染病疫情，然而美國鮮少反躬自省，習慣了首先將黑鍋扣向他國。1832年紐約的霍亂、1876年舊金山的天花、上世紀80年代發現艾滋病及數次埃博拉疫情，愛爾蘭、中國、海地及西非國家移民立即成為被污名化和歧視的對象。

新冠疫情以來，美國一些人故技重施，大呼「中國病毒」，公然叫囂對華追責索賠，甚至直至今日還誣稱中國「不透明」「不合作」，卻絕口不提自身抗疫兵敗如山倒，拒不回應國際社會對美國德特里克堡、北卡羅來納大學生物實驗室以及200多個海外生物實驗基地等的合理關切和調查呼聲。

——維護自身利益和霸權，甩鍋「假想敵」。

美國為遏制打壓中國，在全球範圍誘拉盟友，脅迫他國在人權、科技等領域施壓、制裁中國。中方有理有節對等反制，美方就反扣來「脅迫外交」「戰狼外交」帽子。美國種種惡行，擺明了是要將強迫他國選邊站隊、破壞國際規則秩序的污名甩鍋給中國。

美國自己是不折不扣的「竊聽帝國」「黑客帝國」，卻把「威脅國家安全」的罪名甩鍋華為等中國企業，對其大搞國際圍堵，以圖維繫自身科技霸權。

美國遙控加拿大扣留孟晚舟，卻以「人質外交」污衊中方依法審理加拿大兩名實打實的間諜人員。

美國縱容「台獨」勢力坐大，卻昧着良心指責中國大陸維護核心利益的正當之舉，企圖混淆視聽，將破壞台海和平穩定的帽子扣在中國政府頭上。

——拋棄自身國際責任義務，甩鍋國際社會。

特朗普政府抗疫失敗，卻歸咎於世衞組織，任性退群，置全球抗疫合作大局於不顧。美國自阿富汗倉促撤軍，將難移民安置、國家重建、人道主義災難、恐怖主義遺毒等一大堆爛攤子丟給盟友、周邊國家和國際組織，扔出「燙手山芋」。

二、對內推諉扯皮

——各部門相互指責。

美軍撤出喀布爾時再現「西貢時刻」，政府指責軍方撤軍不力、對阿富汗政府軍栽培失敗;軍方不願背鍋，反咬美國情報部門未提供準確情報;情報部門則辯稱自己早就發出了預警，卻沒有受到重視。

——前政府隨時「躺槍」。

「喀布爾時刻」飽受詬病，現政府將之歸咎於特朗普政府同阿富汗塔利班簽署的協議;去年疫情期間，美國新冠病毒檢測能力嚴重不足，特朗普卻歸咎於奧巴馬時期的陳年規定。

——兩黨熱衷身份政治遊戲。

美國大選期間，兩黨互貼「對華軟弱」標籤，撈取黨派私利，無視中美關係大局;是否戴口罩和接種疫苗成為身份政治標籤，無關科學防疫;白宮與州長互指對方抗疫不力，普通百姓的生命健康淪為黨爭犧牲品。

三、美式「甩鍋主義」之所以大行其道，與美國長期以來的制度架構、文化傳統、社會思潮和霸權邏輯密不可分。

——資本主義制度提供天然土壤。

資本主義的貪婪本質決定了美國政治架構只服務於資本家，而非普通民眾。美國三權分立及邦州制衡的制度曾被譽為保護個人自由的「雙重安全閥」，如今卻成為美國政客推責自保、甩鍋外部的「雙重安全閥」，也成為美國民眾因政府無人擔責而喪命的「雙重鍘刀」。

200多年來，美國政府「有限權力，有限責任」的本質從未改變，使美國政客甩起鍋來肆無忌憚、屢試不爽。美國前總統伍德羅・威爾遜在論述美國國會政體時曾說：「聯邦政府每個官員都能對另一官員的職責評頭論足，而對自己失職卻無須詳細匯報;僕人可以束縛主人的手腳，可以大加反對主人。」

同時，美國兩黨制導致政府內部黨爭不斷、決策低效，催生政治短視和政治極化，使政治長期凌駕於抗疫這類科學問題之上，政客靠普通百姓的「人血饅頭」撈取個人私利。日益崛起的中國則成為兩黨渲染外部威脅、一致對外的理想甩鍋對象，只為粉飾自身國家治理失敗的現實。

——個人主義文化製造緩衝地帶。

個人主義根植於美國文化基因之中，特點是崇尚個人自由、排斥政府管制。無論聯邦政府還是州政府，對個人行為的干預十分有限，類似防疫隔離、戴口罩、接種疫苗等措施只有建議，鮮有強制。

在「不自由、毋寧死」的語境下，染疫之責往往被歸咎於個人而非政府，是「他人即地獄」而非「政府即地獄」。個體只能自食苦果，怪不到政府頭上。即便美國深陷疫情漩渦，各級政要仍能靠甩鍋安之若素、穩居官位。

——反智和民粹思潮成為操盤工具。

疫情以來，注射消毒劑抗擊新冠病毒、疫苗中含芯片等反科學言行在美國大行其道，調查顯示僅40%美國人信任科學機構的結論。特朗普任內大搞種族主義和白人至上，把民粹主義推向高潮。反智和民粹相輔相成，給美國政客甩鍋提供了絕佳土壤。

——霸權主義思維提供邏輯加持。

美國長期作為唯一超級大國，獨攬軍事和金融霸權，讓「美國例外主義」者們習慣了「大哥犯錯、小弟背鍋」的邏輯。

然而，有對霸權的貪婪，就有對失去霸權的焦慮。面對國際格局「東升西降」，美國將中國崛起視為對霸權的挑戰，抓住一切機會對中國污名化、潑髒水，將自身劣跡和內部矛盾轉嫁給中國，給中國扣帽子、使絆子，實質是阻撓中華民族發展步伐，維護美式霸權。

百年變局疊加世紀大疫，成為美式資本主義的試金石和度量衡。面對黨派政治極化、資本無序擴張、貧富差距懸殊、種族矛盾凸顯等治理考驗，美國顯然亂了方寸、慌了手腳，只能不斷翻新「甩鍋主義」老把戲，勉力維繫民主光環和霸權舊夢。

然而，「甩鍋主義」不斷被現實打臉，既救不了逝去的數十萬民眾，消不去「我無法呼吸」之痛，也輓不回「喀布爾時刻」顏面，更擋不住中華民族偉大復興的歷史大勢。美國國內進步力量日益反思「美國病」癥結，年輕一代對資本主義更是疑慮重重，越來越多人意識到，甩鍋救不了美國。

(來源：環球網)