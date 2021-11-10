（香港文匯網記者 方俊明）記者10日從珠海消防部門獲悉，珠澳消防培訓基地項目在珠海奠基開工，不僅將有效填補珠海消防綜合培訓基地的空白，還將有利於珠澳兩地消防專業人員深入交流救援技術，共同提升消防應急管理和救援水平。
據介紹，珠澳消防培訓基地項目位於珠海鬥門區富山工業園，佔地面積約119畝，總投資約3.27億元人民幣，包括綜合教學樓、大跨度綜合訓練館、綜合訓練塔、水上訓練設備樓等主要建築，將建成多個綜合性事故處置訓練及培訓設施，涵蓋城市火災救援、化工洩漏救援、水域救援、山嶽救援、交通救援等領域。澳門特別行政區政府消防局相關負責人等亦出席項目奠基儀式。
珠澳消防培訓基地投入使用後，將能容納400名專業消防隊員開展多種災害事故的模擬救援訓練和心理行為訓練、日常體能訓練、120急救訓練等訓練課目。基地還擬建富山工業園消防站，承擔富山工業園片區消防救援任務及珠海其他片區的增援任務。
同時，該基地可承擔自動消防系統操作人員持證上崗培訓和社會化消防培訓，並面向市民開展消防教育體驗展示和消防知識普及活動，滿足市民學習消防知識、體驗火場逃生、提高自防自救能力的需要。
珠海市消防救援支隊相關負責人表示，珠澳消防培訓基地的建設不僅將有效填補珠海市消防綜合培訓基地的空白，更充分體現澳門所需、珠海所能的具體要求，有利於珠澳兩地消防專業人員深入交流救援技術，共同提升消防應急管理和救援水平。
責任編輯： 張岩
評論