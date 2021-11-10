美國國會議員昨日乘坐軍機竄訪台灣。幾乎同一時間，解放軍東部戰區組織兵力在台海方向進行聯合戰備警巡。中國人民解放軍用實際行動警告外部分裂勢力，一切危害中國核心利益、破壞台海和平穩定的挑釁行為，必將遭到堅決回擊。中央廣電總台發表時評文章，指正如國防部新聞發言人譚克非強調的，中國人民解放軍將始終保持高度戒備狀態，採取一切必要措施，堅決粉碎任何外部勢力干涉和「台獨」分裂圖謀。倘若有人仍要鋌而走險、逆勢而為，必將遭到嚴厲打擊。以下為全文：

11月9日，美國國會議員乘坐軍機竄訪台灣。幾乎同一時間，解放軍東部戰區組織兵力在台海方向進行聯合戰備警巡。東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校直言，此次軍事行動就是針對有關國家在台灣問題上嚴重錯誤言行和「台獨」分裂勢力活動所採取的，是維護國家主權的必要舉措。中國人民解放軍用實際行動警告外部分裂勢力，一切危害中國核心利益、破壞台海和平穩定的挑釁行為，必將遭到堅決回擊!

養兵千日，用兵千日。此次的迅速反應，可以看作是對解放軍在台海地區常態化練兵的一次成果檢驗。近兩年，解放軍在台海不斷加大巡航力度、提升演練強度，就是為應對美台軍事勾連造成的風險挑戰，時刻維護台海地區和平穩定。9日美國軍機降落台灣島，解放軍東部戰區幾乎「無時差」地快速展開聯合戰備警巡，恰恰證明解放軍對台海地區情勢瞭如指掌，對異常情況具備有效處理能力。這也是對美國嚴正喊話：這裏是中國，解放軍有決心有能力捍衛國家主權和領土完整!

相比解放軍光明磊落、果斷出擊的做法，狼狽為奸的美國政客和民進黨當局顯得鬼鬼祟祟。不僅美方未主動說明，民進黨當局也不願多加回應。這是因為策劃實施這次「切香腸」事件的每一方都深知，台灣是中國領土神聖不可分割的一部分，任何外國艦機擅闖包括台灣在內的中國領空的行為，皆師出無名，且後果嚴重。所以他們只敢在危險的邊緣「小步試探」，妄圖打「擦邊球」。但解放軍用動如雷霆的行動宣示，在台灣問題上，大陸沒有妥協餘地，沒有退讓空間，一個中國原則不容任何挑戰。

豺狼來了有獵槍，任何人任何時候都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力。正如國防部新聞發言人譚克非強調的，中國人民解放軍將始終保持高度戒備狀態，採取一切必要措施，堅決粉碎任何外部勢力干涉和「台獨」分裂圖謀。倘若有人仍要鋌而走險、逆勢而為，必將遭到嚴厲打擊!