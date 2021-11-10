（香港文匯網記者 郭若溪）近日，深圳首條全自動運行線路-地鐵20號線正式進入試運行跑圖階段，行車組織完全按照時刻表和開通運營標準實施。11月10日，記者在國展南站上車試乘，車輛在「試跑」中，線路系統運行順暢、各項指標表現良好。進入試運行跑圖階段，標誌着深圳地鐵20號線一期工程正式進入開通「倒計時」，計劃將於年內通車。

深圳地鐵20號線一期，起於機場北站，止於會展城站，全線均位於寶安區，遠期預留延伸到東莞的條件，線路全長8.43公里，共設5座車站，全部為地下車站，採用A型車8節編組全自動無人駕駛列車，設機場北車輛段。

地鐵20號線採用電子顯示屏 郭若溪攝

地鐵20號線進入試運行階段 郭若溪攝

試運行跑圖是按照初期運營的要求，開展地鐵系統設備模擬運作的不載客試運行，是對運營組織管理與設施設備的安全性和可靠性進行的深入性檢驗。其間列車運行圖兌現率、列車正點率等八項指標需全部符合國家規範要求。

地鐵20號線國展南站 郭若溪攝

本次按時刻表試運行跑圖於11月8日開始，共計20天，高峰（07:30-20:00）間隔為5分36秒，平峰（其餘時段）間隔為7分鐘，高峰上線5列車，平峰上線4列車，採用雙線單向全自動運行方式。根據要求，試運行跑圖期間，系統必須100%的安全運行，時刻表的兌現率不低於95%。通過試運行跑圖，線路各系統的穩定性會進一步加強，運營隊伍會更加熟悉系統設備功能與故障處理，相關的應急預案及規章制度也將得到進一步的完善。

地鐵20號線是深圳首條無人駕駛地鐵線路 郭若溪攝

為了保證項目試運行順利進行，深圳地鐵前期已完成了各系統單體調試、一致性調試、全系統接口功能測試、全系統集成功能測試及全自動系統場景演練測試。