與會僑領在發言中向秦剛介紹了各僑團在維護華僑華人權益、反「獨」促統、促進中美友好以及弘揚中華文化等情況，表達了對實現中華民族偉大復興的熱切期盼、對中美關係重回健康穩定發展軌道的期許，並表示要積極承擔起歷史所賦予的責任與使命，發揮僑界獨特作用，以實際行動為中華民族偉大復興和中美關係發展貢獻力量。

中國駐美大使秦剛9日在紐約會見當地僑界代表並座談。來自紐約地區11名僑團負責人出席。

據中新社報道，與會僑領在發言中向秦剛介紹了各僑團在維護華僑華人權益、反「獨」促統、促進中美友好以及弘揚中華文化等情況，表達了對實現中華民族偉大復興的熱切期盼、對中美關係重回健康穩定發展軌道的期許，並表示要積極承擔起歷史所賦予的責任與使命，發揮僑界獨特作用，以實際行動為中華民族偉大復興和中美關係發展貢獻力量。

秦剛首先對紐約僑界多年來在支持祖(籍)國建設、推動中美關係發展、促進當地社區繁榮方面所作的貢獻以及僑領們就當前促進中美友好和反「獨」促統等方面所提的意見、建議表示衷心感謝。

秦剛向僑領們介紹了今日中國的發展成就和中美關係的發展情況。他指出，當前中美關係遇到嚴重困難，怎樣處理好雙邊關係不僅攸關世界前途命運，也關乎在美僑胞生存與發展的切身利益問題。台灣問題是中美關係中突出的問題，台灣民進黨當局拒不承認「九二共識」，搞「台獨」越走越遠，製造兩岸關繫緊張，「台獨」絕沒有好下場。

秦剛強調，在中華民族邁向偉大復興的新征程上，在中美關係重構的過程中，包括美東僑界在內的廣大旅美僑胞不能缺席，希望旅美僑胞在當前關鍵歷史時期，深入思考怎樣適應新形勢的發展變化，堅定信心，與時俱進，加強團結，形成合力;勇敢表達關切訴求，維護自身正當權益;堅決反對「台獨」，為實現祖國統一貢獻力量;發揮橋樑作用，促進中美友好合作。

秦剛最後強調，駐美使領館將繼續服務好僑胞，為大家做好事、辦實事，解難事。