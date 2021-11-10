壹傳媒前行政總裁張劍虹與《蘋果日報》五名前高層及三間相關公司，被控串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，張上周五在高院申請保釋被拒，法官李素蘭今（10日）早頒布書面判辭解釋，認為沒有充足理由相信張劍虹獲批保釋後，不會繼續作出危害國家安全的行爲，故拒絕其保釋申請。

大公文匯全媒體報道：壹傳媒前行政總裁張劍虹與《蘋果日報》五名前高層及三間相關公司，被控串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，張上周五在高院申請保釋被拒，法官李素蘭今（10日）早頒布書面判辭解釋，認為沒有充足理由相信張劍虹獲批保釋後，不會繼續作出危害國家安全的行爲，故拒絕其保釋申請。

壹傳媒行政總裁張劍虹早前被警方拘捕，並被押送至壹傳媒大樓搜證。（資料圖片）

法官在判辭中提到，控方主要指控張劍虹在2020年7月1日至2021年4月3日，與黎智英、羅偉光、《蘋果日報》有限公司、《蘋果日報》印刷有限公司、AD Internet Limited及其他人一同串謀，請求外國或者境外機構、組織、人員實施對香港特別行政區或者中華人民共和國，進行制裁、封鎖或者採取其他敵對行動。控方指《蘋果日報》在網上及報紙上發表的文章、網上免費英文版的文章，以及節目《與黎智英對話》，均是為了實施上述目的。

張劍虹自2018年2月成為涉案三間公司的董事，亦成為壹傳媒行政總裁及執行董事。張是《蘋果日報》的發行人，負責監督香港及台灣的壹傳媒報章雜誌。張在各個壹傳媒關連公司擔任要職，正是為了串謀本案被告勾結外國或者境外勢力危害國家安全。

張亦積極參與制定《蘋果日報》的編輯方針，監督《蘋果日報》的的日常業務，授權或指示發布涉嫌違法資料，監督報紙及網上版的中文社論文章，監督社論文章的特定主題內容及作者選擇，進一步支持涉案的串謀活動，令外國立法對中國及香港作出制裁及其他敵對活動。

控方指香港國安法生效後，台灣壹傳媒多次發表文章，毫無根據地指摘香港政府及警方，而本案所涉的串謀勾結外國或者境外勢力，可以暗地裏秘密地作出危害國家安全的行為，故張劍虹仍有繼續作出危害國家安全行爲的風險和能力。

張劍虹作為壹傳媒高層，有權授權、指導、監督他人撰寫及發表文章及影片，故張毋須親自在社交媒體上發佈涉嫌違法的資料。控方亦指由於美國及外國政治團體迅速譴責香港對張劍虹與《蘋果日報》的執法行為及香港國安法，故認為張劍虹及其他共謀者與美國及外國政治團體有緊密聯繫。

法官考慮上述所有因素後，拒絕張劍虹保釋申請。