（香港文匯網記者 方俊明）記者10日從廣東省政府官網新發布《關於促進城市消費的若干政策措施》（下稱《措施》）獲悉，將「逐步放寬廣州、深圳汽車上牌指標限制」。業內專家稱，此舉可望釋放汽車消費需求，對於全面促進消費、增強消費動能、加快培育完整內需體系意義重大。而今年前三季度，廣東新能源汽車產量同比大增逾1.7倍。
深圳將放寬新能源小汽車指標申請條件
據《措施》，廣東將大力推廣節能車、新能源車使用，2021到2022年，廣州市配置節能小汽車增量指標增加至8萬個；深圳市進一步放寬新能源小汽車指標申請條件，取消社保條件等限制，促進新能源小汽車銷售。
鼓勵高端進口汽車網點進入核心商圈布點
在完善汽車銷售網點布局方面，《措施》鼓勵新能源汽車、高端進口汽車網點進入核心商圈布點，引導汽車生產經營企業下沉縣域等三、四線城市市場。
同時，加快構建城鄉一體化的汽車銷售和售後服務網絡，探索汽車超市、線上購車模式，拓展維修、改裝市場，培育汽車後市場消費。
廣東今年前三季新能源汽車產量增1.7倍
數據顯示，今年前三季度，廣東新能源汽車發展迅速，產量同比增長176.8%。
業內專家認為，《措施》的出台，將有望通過釋放消費需求，帶動增強城市整體消費能力，並進一步推動廣東汽車產業向着綠色低碳方向持續發展。
責任編輯： 于丁糸
評論