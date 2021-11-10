大公文匯全媒體報道：立法會換屆選舉提名期由10月30日起展開，為期兩周。今日（10日）繼續有人宣布報名參選，包括第六屆立法會議員田北辰及謝偉銓、執業律師陳曼琪、卓能集團董事趙式浩、資深教育工作者林日豐、愛護理服務集團董事何崇漢、會計師潘文思怡等。

田北辰參選2021立法會地區直選新界西北選舉。(大公文匯全媒體記者李九歌攝)

第六屆立法會議員田北辰今日早上報名參選2021立法會地區直選新界西北選舉，將對戰同一界別參選人周浩鼎。田北辰表示，2008年第一次參選至今，初心是服務廣大市民。他過往服務選區位於荃灣區，重新劃分區域後屬新界西南。未來在屯門元朗區將興建4條新鐵路，建設「北部都會區」，涉及諸多工程及報價問題，他本人可以在基建方面發揮作用。基於此原因，田北辰決定將選區轉至新界西北。他今次參選以「理性問政 走無愧的路」為口號，若當選將致力於三大立法工作，一是解決劏房租戶租金補貼;二是處理鐵路票價「東平西貴」問題，致力西鐵線減價，屆時由屯門或羅湖前往金鐘的每公里單程票價將相同;三是虐待兒童強制通報機制。田北辰強調必須落實，以保護兒童安全和身心健康。

陳曼琪宣布參加2021年立法會選舉委員會界別選舉。(大公文匯全媒體記者麥鈞傑攝)

港區全國人大代表、全國婦聯執委、執業律師陳曼琪宣布參加立法會選委會界別選舉，上午11時前往政府總部遞交參選報名表格。陳曼琪今次的參選口號是「堅定為國 真誠為民」，她表示自己的政綱是捍衛憲法權威、國家安全和國家發展利益，其次是為了完成基本法23條本地立法，監督政府以民為本，促進良政善治，她希望可以促進香港與內地的法治營商環境，協助商界及專業人士融入國家發展大局。此外，陳曼琪表示，自己特別注重和關注婦女兒童及弱勢群體，她希望政府支持婦女基層團體，保障婦女兒童及弱勢社群權益，她亦希望可以推動婦女全面發展，政府可以增撥資源協助基層婦女團體，設立女性參政議政人才庫等。包括基本法委員會副主任譚惠珠在內，陳曼琪此次共得到18個提名，獲得來自宗教、婦女界等各方面的支持。

謝偉銓報名參選。(大公文匯全媒體記者麥鈞傑攝)

第六屆立法會建築、測量、都市規劃及園境界功能組別議員謝偉銓今日(10日)前往政府總部遞交提名表格，競逐連任，他的競選口號是「團結向前」，他表示，自己的力量很微小，但是大家一起的時候，可以做很多事情。他指出，現在是大家奮力向上，重啟香港動力，團結向前的時候，自己會「銓心銓意，為港惠民」。

龍漢標（左）今日報名2021年立法會功能界別地產及建造界的選舉。（大公文匯全媒體記者麥鈞傑攝）

香港地產建設商會秘書長龍漢標今日報名2021年立法會功能界別地產及建造界的選舉，他表示經過慎重考慮，決定參與選舉接受挑戰，為香港和國家出力，他特別強調此次參選有得到太太的理解和支持。

趙式浩報名參選。（大公文匯全媒體記者李九歌攝）

卓能集團董事趙式浩報名參選2021年立法會功能界別地產及建造界選舉。趙式浩表示，一直關注地產建築及房屋問題，希望可以用自己的專業知識，幫到業界及選民，解除大眾對房地產界的誤解。他多謝來自黨派、建築商及地產界別多名好朋友的提名，望促進共同發展。

林日豐報名參加新一屆立法會教育功能界別議員選舉。（大公文匯全媒體記者麥鈞傑攝）

資深教育工作者林日豐校長宣布，報名參加新一屆立法會教育功能界別議員選舉，林日豐獲得選舉委員會五個界別足夠提名支持，今日上午前往政府總部遞交報名表，多名教育界知名人士到場支持。林日豐的參選政綱是「專業 同行」，他提出四大口號，「彰顯教育專業、穩定學校生態、爭取教師權益、守護學生成長」。他表示，香港正處歷史新階段，教育專業推動社會進步，提升公民質素至關重要。他樂意繼續服務教育界和全香港，「憑藉我從事教育工作35年的經驗，希望在新的工作崗位，為學生健康成長，與師生、家長和社會各界攜手同行，促進教育生態的穩定與健康發展，彰顯教育專業，發揮香港優勢，共創更好明天。」

朱國強報名參加2021立法會教育界功能組別選舉。（大公文匯全媒體記者麥鈞傑攝）

教聯會副主席、打鼓嶺嶺英公立學校朱國強校長今日在教聯會會長黃均瑜、主席黃錦良和副主席鄧飛陪同下，報名參加2021立法會教育界功能組別選舉。朱國強表示，深信憑藉服務教育界20多年的經驗，能夠為教育專業發聲，為下一代謀福祉，並將教育界同工的訴求帶進議會，推動香港教育的發展。

何崇漢參與2021年立法會功能界別醫療衞生界選舉。(大公文匯全媒體記者麥鈞傑攝)

愛護理服務集團董事何崇漢得到20個提名及香港護士協全力支持，參與2021年立法會功能界別醫療衞生界選舉。他表示本次走專業路線，堅持愛國愛港及守法的原則，會不偏不倚，對病人竭盡所能，同時盡力減輕香港醫療負擔。同一界別參選的，還有民建聯陳永光和香港藥學會會長龐愛蘭。

潘文思怡(左)報名參加立法會功能界會計界別選舉。(大公文匯全媒體記者麥鈞傑攝)

會計師潘文思怡報名參加立法會功能界會計界別選舉。她支持「創業者支援計劃」、「會計師獨立非執董計劃」等，希望為業界服務。潘文思怡昨日前往政府總部以報名參選會計界，然而隨後卻發現因為所提交的報名表格資料有誤。她在報名表格上填上夫姓「潘」，但在身份證上則沒有，因此未能成功報名，需要在今日再次報名及宣誓。同界別的參選人還有民建聯的黃俊碩。

香港幼稚園專業交流協會主席丁健華（左）宣布參選教育界。(大公文匯全媒體記者麥鈞傑攝)

香港幼稚園專業交流協會主席丁健華宣布競選立法會教育界功能組別議席。他說，極力反對「殺校」，老師不是「工具人」，縮班殺校情況下，預見教席會大減，老師面臨飯碗不保，留下來的老師工作量大增，導致教育質素下降，形成惡性循環。他的競選口號是「零殺校 保教席 尊重教師」。

才略企業董事盧維思（Mike Rowse)參選選委會界別。 (大公文匯全媒體記者麥鈞傑攝)

才略企業董事盧維思（Mike Rowse)今日報名參選立法會選舉的選委會界別。盧維思曾任投資推廣署署長。

目前，報名選委會界別的參選人還有盛智文、陳月明、李浩然、林琳、黃元山、劉智鵬、譚岳衡、黃梓謙、李鎮強、江玉歡、曾瀞漪、梁美芬、陳紹雄、鄧飛、周文港、吳傑莊、林順潮、陳仲尼、林振昇、梁毓偉、陸瀚民、馮煒光、孫偉勇、陳家珮、容海恩、簡慧敏、陳沛良、林智遠、黃國、陸頌雄、蔡永強、麥美娟、陳凱欣、郭玲麗、陳凱榮、葛珮帆、張國鈞、刁勝洪、馬逢國、管浩鳴、謝偉俊、洪雯、屠海鳴，林筱魯，何君堯及孫東。