美國總統拜登6月在七國集團（G7）峰會上，協調與會領袖通過美國倡導的全球基建計劃，藉此抗衡中國「一帶一路」倡議。

美國總統拜登6月在七國集團（G7）峰會上，協調與會領袖通過美國倡導的全球基建計劃，藉此抗衡中國「一帶一路」倡議。有美國政府高級官員前日透露，美國明年1月起將在發展中國家進行5至10個大規模投資，作為該基建計劃的旗艦項目。消息指美國政府代表團已與非洲及南美洲5個國家成功協商計劃，下月還將訪問亞洲尋求支持，計劃細節料會在G7成員國代表下月會晤後公布。

中國「一帶一路」倡議於2013年推出，至今已有逾100個國家簽署合作協議，發展鐵路、港口及高速公路等基建設施。拜登3月就任初期首次提出，由英美等發達國家成立一項基建項目抗衡「一帶一路」倡議，其後在G7峰會上確定名為「重建美好世界」（Build Back Better World）的全球基建計劃。

●拜登希望藉全球基建計劃抗衡中國「一帶一路」倡議。 資料圖片

●中國的「一帶一路」倡議實打實幹成效滿滿。圖為埃及新首都中央商務區項目建設現場。 資料圖片

擬年底前向亞洲國家招手

美國政府官員透露，白宮副國家安全顧問辛格上周率代表團訪問非洲，確定有至少10個在西非國家塞內加爾及加納的項目前景值得看好。雙方磋商內容包括在塞內加爾建立西非疫苗廠房、增加可再生能源產量、提高為女性運營企業貸款金額，以及協助收窄貧富國家的數碼科技差距等。

除非洲外，美國政府上月初還派代表團前往南美，訪問厄瓜多爾、巴拿馬及哥倫比亞。該官員指目前訪問的5個國家中，美國在每個國家都已確認約10個可在未來數月啟動的項目，經篩選出的項目可獲得初期資金。另有一個代表團則計劃在年底前訪問亞洲，具體國家未有披露。

未提如何比得上「帶路」

消息稱依照規劃，G7集團旨在收窄發展中國家到2035年前投資基建所需的40萬億美元（約311.5萬億港元）資金缺口，同時試圖利用新方案取代中國的貸款項目。該官員強調，塞內加爾對美國政府方案表示歡迎。至於如何向他國證明有能力取代獲中國政府資金支持的「一帶一路」項目，美國政府則至今未有提供詳盡方案。

報道還指出，美國將為全球基建計劃覆蓋的發展中國家提供「全方位」美國金融工具支持，包括分配股權、擔保貸款，提供政治風險保險、特別撥款及專業技術協助，讓計劃同時涵蓋氣候變化、公共衞生、數碼科技及性別平等領域。

白宮國家安全委員會發言人霍恩表示，辛格出訪非洲代表團成員包括美國對外援助機構「千禧挑戰公司」副首席執行官拉托爾圖，以及美國國際開發金融公司非洲區事務副助理部長阿德金斯。霍恩亦稱拜登日前出席聯合國氣候變化大會期間，已與歐盟委員會主席馮德萊恩以及英國首相約翰遜磋商推進基建計劃。

美國政府官員宣稱，美國希望藉基建項目證明拜登政府「重建美好世界」的倡議行之有效，讓參與計劃國家更好評估融資進度。拜登也曾宣揚希望私人企業加入計劃，增加項目投資透明度，從而由美國率領各國為發展中國家提供「更好的發展道路」。

美全球基建計劃重點

今年6月七國集團（G7）峰會期間，與會領袖通過美國倡導的全球基建計劃「重建美好世界」（Build Back Better World），藉此抗衡中國「一帶一路」倡議。白宮同月公布下列計劃重點，強調該計劃旨在展示美國與盟友的「共同價值觀」，在全球範圍建立高標準且透明的基建合作關係。

價值觀主導

●計劃以美國及盟友共同價值觀為主導，承諾以透明且可持續的方式，為受援助國提供穩定資金來源，滿足基建開發需求。

高標準管理

●計劃宣傳以高標準管理受援助國家的基建項目，覆蓋環境、金融、建築、勞工及社會保障等領域，同時重視反貪腐工作，保證項目運作透明度。

環保與氣候

●計劃投資項目均重視環保，致力實現《巴黎協定》減排目標。

促進戰略合作

●G7將成立特別工作組促進合作，與受助國家當地社區溝通，具體評估當地需求。工作組還會與各方協調，擴大G7成員國影響力。

私人企業加入

●G7將利用融資工具，鼓勵私人企業參與計劃，為受助國家提供資金滿足基金項目需求。計劃將由受市場驅動的私企投資，配合高標準且透明的公共資金，保證受助國家基建計劃長期穩定、高效發展。

多邊公共財政

●計劃會與多邊開發銀行及其他國際金融機構合作，制訂嚴格的基建項目規劃、實施、社會環境保障及分析能力標準，華府將在具體項目中納入相應標準，保證適當使用美國納稅人資源。與國際金融機構合作亦可增強催化作用，推動更多公共及私人資本投入項目。