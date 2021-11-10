（大公報記者 龔學鳴）2021年立法會換屆選舉提名正進行得如火如荼，昨日選舉事務處收到10份提名表格，其中地方選區有兩份，功能組別有六份，選委會界別兩份。選舉事務處至今共接獲121份提名表格。

多名參選人表示，期望聆聽業界聲音，並且運用專業知識和能力，協助香港更好融入粵港澳大灣區發展。

圖：李志峰（中）報名角逐功能組別進出口界議席。他希望能協助業界更好融入國家發展大局。

商界（第三）

嚴 剛：發揮中企在港力量

招商局港口董事總經理嚴剛報名參選商界（第三）界別。他表示，香港的中資企業有不少是全球500強企業，是促進香港發展的重要推力。中資企業以香港為基地，參與香港建設、回饋香港社會和服務香港社區，能夠為香港更好、更快地解決民生等重大問題找到更多出路。他的競選口號是「拚經濟 促發展 保民生 中企有擔當」，認為中資企業一方面可以協助香港解決多些深層次矛盾，另一方面可以支援香港更好地融入國家發展大局。

進出口界

李志峰：促進行業升級轉型

香港中華出入口商會副秘書長李志峰報名參選進出口界別。他提出五項政綱，包括促進進出口行業全面升級轉型，希望協助業界打造新的進出口企業，以及促使特區政府投放更多資源予業界，協助業界培訓等等。他期望協助業界更好融入國家發展大局，與特區政府及各行業保持更緊密的聯繫。

商界（第二）

葉永成：為民發聲監察政府

香港中華總商會選任會董、香港道教聯合會副主席葉永成表示，今次參選立法會商界（第二）界別是為市民發聲，以及監察政府。至於對未來特首的期望，他指出最重要是特首候選人能夠為民請命，令香港重新出發。

選委會界別

孫 東：為港科創發展獻力

城市大學生物醫學工程學系講座教授孫東，在科技創新界選委于常海、已報名參選科技創新界功能界別的邱達根等人的陪同下，報名參選選委會界別。孫東指出，自己在香港高等教育、科研、管理第一線耕耘二十載，強烈感受到今日香港，尤其是年輕人求新、求變、求發展的迫切心聲。創科是香港未來經濟發展重要一環，他願為香港科創發展盡力，為香港再出發出一分力。

選委會界別

何君堯：理順立法拆牆鬆綁

立法會議員何君堯由直選轉戰選委會界別。他表示，會抱着「忠勇堅定 努力實幹」的理念為大家服務，希望可以繼續為香港人服務。在未來這幾年，香港進入新的關鍵時刻，承接着「十四五」規劃，香港有新天地，所以要全力以赴再闖新高峰。

他續說，新一屆立法會將會很熱鬧，因為有很多愛國愛港、對香港有一腔熱誠的政治人物，為香港鋪橋搭路，尤其在立法方面，要拆牆鬆綁，修改一些舊的、不合時宜的規則。他期望，在今次選舉中，所有參選人的選舉工程順利，以和平、理性、進步的態度去進行，同時展示出「香港一定得」的場面。香港人一起攜手努力向前，一定可以克服很多困難。

法律界

陳曉鋒：捍衛香港法治價值

香港法學交流基金會秘書長陳曉鋒報名參選法律界界別。他表示，他是一個熟悉國情的香港法律人，即使他不是事務律師，也不是大律師，但他期望將這個事實變成優勢，能夠以更加客觀的角度去謀求法律界的長遠發展。假如成功當選的話，他會以最謙卑的心態接觸法律界各個持份者，聆聽業界聲音，為業界尋找最大共識，共商發展。

陳曉鋒又表示，他始終堅持捍衛「不變」的，是香港的法治價值，這個價值也是香港最核心的價值。「不變」不是停止，「不變」是為了更好的發展。他非常期待未來和香港法律界一起守法治不變、護傳統不變、秉公義不變、尋破冰不變、求創新不變。

醫療衞生界

林哲玄：推動醫療重回社區

「醫護誠信同行」主席林哲玄報名參選立法會醫療衞生界選舉。他表示，手上已持有20張提名票，而在自己的界別取得物理治療師、中醫、職業治療師的提名。此外，香港基層未能在合理時間得到適切的治療，這是制度問題，並非單純的人手問題。假如當選的話，首要工作是推動醫療重回社區，讓醫院專責專科工作，而病情較穩定的病人由社區的家庭醫生跟進，從而完善社區醫療網絡系統。

林哲玄亦強調，香港與內地通關是大眾期盼，而兩地關係密切，有幾十萬港人在內地生活或工作，有序通關是必然的事。他又讚揚內地在防控疫情做得相當好。