（大公報記者 解雪薇）行政長官林鄭月娥表示，與內地商討通關安排進展良好，現時正在商討「熔斷機制」，希望盡快進行第二次對接會議。有專家指出，「熔斷機制」在全球多個地區普遍應用，包括內地省市之間、早前爆破的香港與新加坡旅遊氣泡等，旨在降低當地疫情輸入或輸出的風險。

林鄭月娥昨日出席行政會議前會見傳媒時，被問到通關商討進展，以及「熔斷機制」標準。她表示，恢復免檢疫、有序進入內地是香港的頭等大事，現時進展良好。她又說，「熔斷機制」是通關安排的一個核心問題，一定要大家磋商。至於在什麼情況下啟動「熔斷機制」，除了個案數字，她說留意到專家提到的定義問題，正就相關問題商討。

圖：新冠疫苗第三針明日開打，多個機構紛紛提供假期及其他支援。

澳門也受「熔斷」約束

她強調，現時基本上已達到本地「清零」，過去幾個月的三宗本地源頭不明個案，結果發現都是跟外來人士有關，包括一宗復陽個案，以及一宗機場工作人員可能曾登上貨機。她說「清零」狀態得來不易，希望社會合力提升新冠疫苗接種率，創造有利通關的條件。她並透露，自己明天會打第三針，呼籲市民盡快預約接種。

就近日坊間熱議的「熔斷機制」，事實上，內地省市之間現時是透過疫情風險等級，包括高中低判斷兩地往來限制。舉例廣東省，要求來自高風險地區的抵粵者進行14天隔離；北京則要求有一例及以上本土新冠感染者的縣，以及14日內有該縣旅居史的人員，嚴格限制進京、返京。

至於早已與內地通關的澳門，也受「熔斷機制」約束。10月4日，澳門原本與珠海通關，惟澳門當日出現一宗源頭不明個案，通關立即叫停。因珠澳口岸的熔斷機制規定，當澳門風險等級調整為中高級別，便要恢復14日檢疫安排。而根據全國聯防聯控機制，一個地區出現一宗本地個案，即列為中風險地區。

門檻視乎兩地疫情差異

呼吸系統專科醫生梁子超接受《大公報》訪問時表示，「熔斷機制」在全球多地的疫情防控上，相當普遍應用；內地各省市之間「熔斷機制」更嚴格，如有個案出現，會限制相關人員流動。因熔斷期間可方便於當地着手進行流調追蹤工作，和短期控制輸入或輸出風險。

梁子超強調，熔斷的門檻視乎兩地疫情水平差異，若兩地都維持清零狀態，如除有零星個案外，基本維持動態清零的當下的香港和內地，當發現有確實的社區傳播信號需叫停，包括一宗有高傳染風險的源頭不明個案；但如輸出風險極為有限，包括低病毒量的復陽個案、緊密接觸者均無確診等，則無需叫停。

梁子超亦舉例，香港與新加坡早前有旅遊氣泡安排，但因兩地連日來均有確診個案，熔斷標準就為幾宗。而每日錄得數千甚至數萬宗的重災區歐美國家，熔斷條件或改為發現新的變種病毒株傳播等。

另外，行政會議非官守成員林正財預計，待香港疫苗接種率提高後，可能會在約六個月內對全球開放，當務之急是提升長者接種率。