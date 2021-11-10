（香港文匯報記者 鄭治祖）香港特區行政長官林鄭月娥昨日出席行政會議前見記者時表示，自己已於上周與選管會主席馮驊見面，要求對方確保12月19日的立法會選舉不容有失。當日，特區政府會動員超過3.6萬名選舉工作人員協助，務求要舉辦一場公平、公正、安全有效率及具一定人性化的選舉。

林鄭月娥表示，截至前晚，選舉主任共接獲111份提名表格，其中涵蓋了今次立法會選舉的三大板塊，分別是選舉委員會、地方直選和功能界別，「我相信未來四天還會收到一定數量的提名表格，初步看來，是能夠達至在完善了的選舉制度下，有廣泛代表性的人士是願意參加這場立法會選舉。我們熱切期盼這一場立法會選舉是公平、公正，有很健康的競爭性，讓我們可以選出90位有志於服務香港市民的立法會議員。」

她提到，鑑於9月19日舉行的選委會選舉投票日出現問題，她上星期會見馮驊，向他明確表示12月19日這場選舉的安排不容有失，選民人數對比上次多了很多倍，投票站亦多了很多個，必須要全力以赴，做好選舉安排。

確保選委會選舉問題不再出現

林鄭月娥強調，選舉除了講求公平、公正和誠實之外，亦講求效率，也要相對人性化。關愛隊、電子選民登記冊等措施會在立法會選舉投票日繼續使用，亦要確保9月19日的問題不再出現，包括確保有足夠的派票枱，至於票箱的運送、開票、分票，以及點票的過程，都要格外留神。

她估計，立法會選舉當日會動員超過3.6萬名選舉人員協助，絕大部分是現職公務員，亦有部分是退休公務員及熟悉選舉運作的人員，政府亦已安排10多位資深行政主任借調至選舉事務處。

林鄭月娥強調，為確保選舉順利，所有票站人員，特別是票站主管，都要接受培訓，而培訓是職責一部分，因此不存在「唔得閒就不來培訓」的事情，公務員事務局局長已向部門首長提出有關要求。

正研口岸投票安排

她又透露，政制及內地事務局正與中央有關部委研究立法會選舉的口岸投票安排。由於法例規定選舉行為必須在本港範圍內發生，所以不存在內地設立票站，特區政府有決定時會盡快公布決定。

林鄭月娥呼籲全港選民積極參與這次選舉。由現在開始到12月19日，特區政府會安排大量宣傳，希望做到鋪天蓋地的效果，而為香港選出一個能夠為香港市民服務的第七屆立法會，是一種公民責任，呼籲選民行使選民權利。