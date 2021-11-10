現有的社交距離措施今日屆滿，香港特區政府昨日宣布延長現行所有防疫措施至本月24日為止。

（香港文匯報記者 邵昕）現有的社交距離措施今日屆滿，香港特區政府昨日宣布延長現行所有防疫措施至本月24日為止。至於之前盛傳的A類B類食肆亦要強制使用「安心出行」應用程式，昨日雖然未一併公布會落實執行，但食物及生局發言人透露，正研究於餐飲業務處所及合適的表列處所進一步嚴格推行使用「安心出行」，稍後會公布詳情。飲食業界預料，A類B類食肆將於本月底強制使用「安心出行」，政府現正與業界商討豁免政策及特殊情況下如何協助顧客等細節。

食物及衞生局發言人昨日表示，因全球疫情持續嚴峻，香港不能掉以輕心，為保障市民健康，同時亦為日後恢復與內地正常通關或跨境出行創造有利條件，決定延續現行的社交距離措施有效期兩周。

發言人同時指出，正研究於餐飲服務處所及合適的表列處所，進一步嚴格推行使用「安心出行」，以加強出現確診個案後接觸者追蹤工作的效率，並保障市民和員工安全，會於稍後公布詳情。

●飲食業界預料，A類B類食肆將於本月底強制使用「安心出行」。圖為有食客分別在餐廳使用「安心出行」及「填紙仔」。 資料圖片

黃家和冀劃一禁「填紙仔」

香港餐飲聯業協會會長黃家和昨日在接受香港文匯報訪問時表示，特區政府將擴大「安心出行」使用範圍是業界的共識，有望本月底前公布細節，業界希望政府可劃一要求所有類別食肆都要使用「安心出行」，不接受「填紙仔」，否則可能令前線員工無所適從。

他指出，全港1.6萬間餐廳中有約1.5萬間已經安裝「安心碼」，熟習近一年，相信操作上不成問題，「相信絕大部分人都識用，唔識用其實係藉口。」

相較「填紙仔」，他認為推行「安心出行」後前線員工在信息保存等操作上反而更加容易，遲遲未落實是因為特區政府正就部分細節進行討論，「例如有長者沒有智能電話，是否如出入政府場所等有相應的豁免政策，當有特殊情況發生員工應該如何協助顧客等。」

措施在推廣後會否對食肆造成影響？黃家和坦言，確有餐廳擔心影響生意，但認為隨着安排全面推進，市民會逐漸習慣，長遠也有利於防疫，並相信政府會在實施後放寬食肆的營業時間等。

有遊戲機中心於門外張貼告示，列明必須使用「安心出行」。香港文匯報記者 攝

黃傑龍倡政府釋除市民疑慮

稻苗學會會長黃傑龍認為，香港本地疫情控制得相當好，相信收緊防疫措施主要出於與內地正常通關的考慮，合理推測所有類別食肆未來都要使用「安心出行」，並相信業界會盡力配合。

他建議特區政府在這方面應傳遞更多正面信息，以釋除市民對安排的疑慮，「一方面對於（恢復正常）通關有利，另一方面做好追蹤可能部分措施可以放鬆，其實內地有些措施不如香港緊，在加強追蹤的情況下，放寬部分措施不出奇。」

機舖主動「跟機」 不承認「填紙仔」

（記者 聶曉輝）為了早日恢復與內地正常通關，特區政府致力強化個案追蹤系統，包括要求進入政府處所人士必須強制使用「安心出行」程式，有關規定暫時未有進一步延伸至所有商業處所，但香港文匯報記者發現，不少遊戲機中心近日已「自動自覺」跟隨，不再接受「填紙仔」進入，甚至張貼告示列明場內不准進食。有職員表示，自願加強防疫規定是為了配合政府，爭取早日與內地恢復正常通關。

每台遊戲機上均貼有「安心出行」二維碼。 香港文匯報記者 攝

職員：配合政府冀通關復常

香港文匯報記者昨日到灣仔一帶的遊戲機中心巡察，其中灣仔道一間機舖外貼滿防疫告示，列明進入時必須佩戴口罩，且進入後「請立即去櫃面登記安心出行」。記者進入後，即時有一名坐於大門旁的職員着記者掃描「安心出行」。

被問到為何不能「填紙仔」時，對方回應指雖然並非強制使用「安心出行」的處所，但本周起自願跟隨政府做法，一律不承認「填紙仔」，更說：「為了可早日（恢復正常）通關嘛！」該名職員更指，場內亦不准飲食。

亂填「紙仔」累停業 業界自律

記者隨後前往兌換硬幣的櫃面，該處放了一部體溫探測機，櫃面職員又再問記者一次是否已掃描「安心出行」。記者發現，每一台遊戲機上都貼上「安心出行」的二維碼供進店者掃描，而且幾名職員十分謹慎，不時詢問店內的機迷是否已掃描。記者也曾被店內第三名職員詢問，更說：「真係掃了才好，咪累人！」據了解，早前該區有遊戲機中心因為客人亂填「紙仔」，連累遊戲機中心被罰停業14天，自此遊戲機中心自行要求客人一律使用「安心出行」。

記者離開該機舖後，到附近位於軒尼詩道的一間遊戲機中心巡察，同樣於甫進入就被職員提醒掃描「安心出行」，也是不接受「填紙仔」。有職員向記者表示，這是近日的規定。

上月初，東九龍總區機動部隊人員巡查觀塘區內網吧、遊戲機中心及酒吧時，發現18名顧客沒有使用「安心出行」應用程式掃描場所二維碼，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第五九九F章）被票控。

行動中更發現4人展示懷疑虛假「安心出行」應用程式，涉嫌「誤導警務人員」被捕。該些處所的負責人因沒有確保場內客人掃描「安心出行」二維碼，亦涉嫌違反第五九九F章而被票控。