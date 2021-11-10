這家專門生產烘焙器具的老牌台資企業，在「少東家」張志豪的帶領下進軍電商直播，去年線上銷售額突破1億元（人民幣，下同）。包括張志豪在內，近幾年一些年輕的台商二代積極借助電商直播等新渠道，拓展大陸內銷市場，為家族企業注入新的發展動能。

●盧英傑（左）和同事正在直播。受訪者供圖

●張志豪介紹三能開發的新款烘焙器具。香港文匯報記者賀鵬飛 攝

●盧英傑正在直播介紹函夏手工牛皮包。 受訪者供圖

「還有30秒開始秒殺，大家準備好了嗎？」「爆品鏈接已經上了，寶寶們趕緊搶啊！」臨近「雙十一」，三能集團首次舉辦線上線下特賣會，其中在電商平台開設的三個直播間破紀錄地吸引30萬人觀看。●香港文匯報記者 賀鵬飛 南京報道

這家專門生產烘焙器具的老牌台資企業，在「少東家」張志豪的帶領下進軍電商直播，去年線上銷售額突破1億元（人民幣，下同）。包括張志豪在內，近幾年一些年輕的台商二代積極借助電商直播等新渠道，拓展大陸內銷市場，為家族企業注入新的發展動能。

年直播逾500場 線上銷售過億

三能集團1982年創立於台灣，2000年在江蘇無錫成立三能器具（無錫）有限公司，主要生產各種烘焙器具，產品式樣多達兩千餘種，線下經銷商門店超過1,100家（大陸800多家，台灣300多家）。2018年12月，三能集團在台灣資本市場掛牌上市，成為第一家掛牌上市的烘焙器具專業廠商。

2016年，張志豪嘗試在大陸電商平台開設網店，帶動三能集團線上銷售快速成長。隨後集團專門成立電商子公司，並在去年迎來前所未有的機會。

去年新冠肺炎疫情爆發後，三能集團的線下銷售一度受到巨大衝擊，但線上銷售迎來爆發。由於很多被迫「宅」在家裏的人們紛紛變身家庭煮婦或煮夫，張志豪和團隊抓住機會，開通網絡直播，指導網友烘焙麵包、蛋糕等食品，受到網友的熱烈歡迎，並帶動三能旗下家用烘焙器具銷售異常火爆。

「去年我們直播了500多場，粉絲數量一路上漲，目前線上旗艦店粉絲數量已經超過41萬。」張志豪難掩興奮地說，疫情爆發初期，三能烘焙器具在線銷售額一度暴增二倍到三倍，此後雖然有所回落，但全年在線銷售額也比前年大幅增長40%以上，已經佔到集團總銷售額（3.4億元）的三成左右。

自創品牌利潤追平父親30年老廠

另一位台商二代盧英傑也從電商直播中嘗到了甜頭。盧英傑的父親早在1992年即在無錫創辦一家皮具廠，長期為美國企業貼牌生產各種皮包，每年銷售額數千萬元不等。但2013年盧英傑從武漢大學英語專業畢業後，進入父親的皮具廠工作時，皮包貼牌生意已經大不如前，父親決定轉型生產尼龍電腦包、商務雙肩包等。

不過盧英傑認為，隨着大陸民眾收入的提高，消費升級趨勢日漸明顯，人們對產品設計和品質的要求也會不斷提高，在此背景下，設計精美的真皮包具一定會受到消費者的歡迎。為此，他向父親提出重新生產真皮包具，並且自創品牌，通過網店拓展內銷市場。父親對此感到驚訝，不過最終還是決定讓兒子嘗試一番。

很快，盧英傑就註冊了「函夏HANHSIA」品牌，並在電商平台開設網店，主打輕復古風格的手工牛皮包。皮包也全部由他和另外一名設計師設計，沒想到竟獲得不少消費者的喜愛，並逐漸形成固定的粉絲群體。

電商直播興起後，盧英傑和一名同事輪流上陣直播，向消費者講解「函夏HANHSIA」皮包的設計理念、生產工藝等等，迄今已累積了46.5萬粉絲，且直播轉化率越來越高，品牌知名度和美譽度也不斷擴大，去年線上銷售額已經超過1,000萬元。

他透露，雖然自有品牌的銷售額只佔家族企業總銷售額的四分之一左右，但利潤額已經和父親苦心經營30年的貼牌生意持平，因為自有品牌的毛利率高達50%以上，而貼牌產品的毛利率一般只有12%至20%。

談及未來發展，盧英傑表示將以線上和內銷市場為主，希望有朝一日能將「函夏HANHSIA」做成「人手一隻」的國民品牌。