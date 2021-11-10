15年前，因為父親身體不適，張志豪中斷學業到無錫協助父親管理家族企業。不過嚴厲的父親並沒有讓他直接接班，而是從基層員工做起。「當時我爸每個月只給我開800塊錢的工資，其他人以為我是『富二代』，經常要我請客，這樣每個月的工資不到月底就花光，真的成了『負二代』。」張志豪笑道。

●三能員工正在進行直播。香港文匯報記者賀鵬飛 攝

「我們希望三能成為一家『獅頭魚身』的企業代表。」作為三能集團的接班人，張志豪以新加坡的標誌獅頭魚身像比喻家族企業，即「二代」在父輩的「魚身」基礎上傳承並有所創新，最終成長為一頭勇猛的獅子。

15年前，因為父親身體不適，張志豪中斷學業到無錫協助父親管理家族企業。不過嚴厲的父親並沒有讓他直接接班，而是從基層員工做起。「當時我爸每個月只給我開800塊錢的工資，其他人以為我是『富二代』，經常要我請客，這樣每個月的工資不到月底就花光，真的成了『負二代』。」張志豪笑道。

結合時尚元素開發創意產品

熟悉家族企業業務流程後，張志豪逐漸被父親委以重任，負責國內外市場的銷售。不過剛開始接手時，公司產品銷量一度下降，這讓他感受到巨大的壓力。「有一次被老爸責怪後，我都想從樓上跳下去。」張志豪說，直到後來帶領團隊開發出一款「爆款」新產品，單個產品就帶來3,000萬元的銷售額，超出其他新品銷售額的10倍，「從此終於可以在我爸面前抬起頭來」。

張志豪主導的電商業務屢創佳績，更是令父親驚喜不已，同時也令父親認識到三能轉型的必要性。如今，線上銷售已經成為拉動三能集團業務發展，特別是內銷市場增長的主要動力。內銷市場為三能貢獻了七成左右的營收，而其中一半左右來自線上銷售。

雖然新冠疫情穩定後，線上銷售增速會放緩，但是很多消費者已經養成了線上購物的習慣，直播業務仍會持續增長。張志豪表示，三能仍將持續發力電商業務，除傳統電商平台外，還借助微信、抖音、小紅書、bilibili等平台加強行銷，特別是積極普及烘焙和食品文化，結合時尚流行元素不斷開發創意產品，例如和小黃鴨品牌合作開發聯名吐司盒和餐具等，以增加對年輕消費者的吸引力。

不斷增強客製化研發能力

對於線下市場，三能注重和線上產品的差異化，並不斷優化消費者的現場體驗。同時，三能也不斷增強客製化的研發能力，為肯德基、必勝客、星巴克等餐飲連鎖機構開發新產品。

另外，三能還和南僑食品、日本製粉等知名食品企業合作，通過線上線下渠道進行綑綁式營銷，致力成為一站式家庭烘焙方案解決商。也就是說，在三能的線上線下門店，不僅可以選購三能的烘焙器具，還能選購烘焙所需的各種原材料。

在張志豪看來，面對市場的不斷變化，家族企業也不能安於現狀和墨守成規，而是要在傳承父輩艱苦創業精神的基礎上不斷創新轉型，這樣才能永葆發展活力。