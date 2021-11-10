與小朋友演戲是公認的大難題，嘉穎稱拍完此劇後自己最大的變化是訓練到耐性，因為大部分小朋友都是受軟不受硬。笑問兒子還是太太陳凱琳難應付，嘉穎說：「各有各難，幸好太太不是一個難搞的人。之前說要重振父威都是沒用的，我覺得跟小朋友要好像朋友一樣相處，要跟他們講道理，當然太離譜的就要制止，但我也不贊成用打的。」嘉穎稱大仔個性比較硬頸，很多事情要慢慢跟他溝通，但他聽不聽進耳就要看心情，但作為父母就要盡責去教。

●鄭嘉穎自言已經過了追求獎項的階段。

●鄭嘉穎希望《仁醫》中的「鬍鬚叔叔」形象可一直留在觀眾心中。

香港文匯報訊（記者 達里）無綫台慶劇《星空下的仁醫》雲集台前幕後精英製作演出，已是兩子之父的鄭嘉穎坦言被題材所吸引，表示不少家長朋友都被劇情所感動，他在拍攝期間也有幸認識到兒科醫生，以備將來不時之需，也藉與小朋友一起演戲，訓練他對兒子的耐性，希望做一位稱職的爸爸。他的長子表演慾很強，很有潛質，也有廣告邀請被他推掉，他希望兒子做專業人士對社會多作貢獻。

與小朋友演戲是公認的大難題，嘉穎稱拍完此劇後自己最大的變化是訓練到耐性，因為大部分小朋友都是受軟不受硬。笑問兒子還是太太陳凱琳難應付，嘉穎說：「各有各難，幸好太太不是一個難搞的人。之前說要重振父威都是沒用的，我覺得跟小朋友要好像朋友一樣相處，要跟他們講道理，當然太離譜的就要制止，但我也不贊成用打的。」嘉穎稱大仔個性比較硬頸，很多事情要慢慢跟他溝通，但他聽不聽進耳就要看心情，但作為父母就要盡責去教。

家有兩位「小霸王」變沒地位

自當上爸爸後少有作品的嘉穎，表示要爭取和兒子相處的時間，不用開工的日子和周六、日都會留在家，甚至放棄他最愛的網球運動。因疫情關係未能返內地工作，現在正好有更多時間照顧家庭，他說：「近兩年已沒有返內地拍戲，加上現在要隔離，如果返去拍3個月，前後要離開香港4個月，我之前拍《仁醫》已經失去3個月，拍完已經覺得與兒子有距離，令到我好傷心，明明之前都是我帶他們去公園玩。所以現在我會以家庭行先。」現在嘉穎身上多了一份柔情，他笑稱只是對小朋友才會這樣，現在他只想兒子不要大得太快，因為小朋友都是天真無邪，但愈長大就會愈複雜。至於會否追生女兒，嘉穎直言真的有想過，但都要太太配合，一切順其自然，他慨嘆在家湊兩位「小霸王」已經很辛苦，在家中已沒地位。

支持陳凱琳做喜歡做的事

至於兩位兒子有沒遺傳到嘉穎的演藝天分，他說：「大仔表演慾很強，喜歡唱歌跳舞，這方面是很有潛質，而且乞人憎的感覺又有點似我，不過我和太太都不想他做這一行，之前有廣告邀請也推掉了，我們反而希望他將來做專業人士，至少對社會有貢獻。如果他真的有興趣做演藝，都要等他18歲後，而且要讀好書才去選擇自己的路。」嘉穎同時多謝太太將家庭打理得很好，他說：「我沒有要求她放棄幕前，她自己也寧願多些時間陪小朋友，所以只做綜藝節目或簡單的網上工作，她是200分的太太和媽媽，我經常跟她說喜歡做什麼就去做，就算她現在想拍劇，我都會支持，最重要是她開心，正所謂Happy wife，Happy life。」

擁有幸福家庭的嘉穎坦言現在是他人生最開心的時刻，工作上也可以有選擇性。問到有沒信心再做「最佳男主角」，嘉穎說：「我已經過了追求獎項的階段，不是代表我不稀罕，獎項有是很大的鼓勵，但應該給予正在上位的新一代，因為獎項可以改變他們的事業，令事業更上一層樓。」至於嘉穎仍有什麼追求，會否已做人父就不再演奸角壞人，他說：「不會，演奸角有挑戰性，好人難做，最多將來再向兒子解釋，其實我想演可以令觀眾留下印象的角色。」嘉穎希望《仁醫》中的「鬍鬚叔叔」形象，像「籮霸」和「八爺」一樣留在觀眾心中。