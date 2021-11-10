活動上一眾演員分組玩遊戲，天宇開蠔時被米雪問到是否經常約女仔食生蠔，所以開得似模似樣，天宇即表示也是第一次開生蠔，之後兩組煮蜜汁金蠔，經石修及米雪試食後，打和收場， 活動完結前一眾演員又向現場fans派發劇集海報。

●何依婷和羅天宇否認拍拖。

●《十月初五的月光》昨日在流浮山舉行記者會。

●活動完結前，一眾演員向現場fans派發劇集海報。

●胡鴻鈞抱平常心看新劇收視。

香港文匯報訊（記者 梁靜儀）胡鴻鈞、何依婷、羅天宇、米雪、石修、姚嘉妮、海俊傑、蔚雨芯、伍富橋、康華及李龍基等，昨日到流浮山出席台慶劇《十月初五的月光》「蠔門宴」宣傳活動，吸引了附近不少居民圍觀。胡鴻鈞昨日接受訪問時解釋沒有跟許廷鏗不和，前日在後台更有跟對方打招呼。被問到今年是否想拿最佳男主角殊榮？他搞笑反問可否拿最佳女主角？

活動上一眾演員分組玩遊戲，天宇開蠔時被米雪問到是否經常約女仔食生蠔，所以開得似模似樣，天宇即表示也是第一次開生蠔，之後兩組煮蜜汁金蠔，經石修及米雪試食後，打和收場， 活動完結前一眾演員又向現場fans派發劇集海報。

胡鴻鈞與許廷鏗自傳出不和後， 前日在商台叱咤樂壇流行榜頒獎典禮記者會上首次碰面，但二人影完大合照後便趕住走，沒有合照及接受訪問。 胡鴻鈞解釋早走是因為趕住去拍MV，他拍到昨日05（清晨五時）才收工。問到他是否避許廷鏗？他否認說：「冇嘢要避，成個行程都好緊迫，冇乜時間寒暄，我哋喺後台有打招呼，（ 你偷望許廷鏗？）我係望遠處呼喚緊我啲fans，（合照有冇問題？） 冇問題，點解有問題？」 他表示二人很久沒見面，這段時間各有各忙，對方又自立公司，很多事情要準備，自己則要拍劇、拍電影及準備開演唱會，他笑說：「自己部手機都俾人轟炸，所有朋友啲飯局都去唔到。」

問到對《十》劇收視會否很大期望？他說：「平常心，希望大家支持， 唔會失禮當年嘅經典， 相信最有壓力係監製， 演員做好本分同埋宣傳都冇乜大壓力。」他去年奪得最受歡迎男歌星，問到今年是否想得視帝（最佳男主角）？胡鴻鈞搞笑說：「 攞視后（最佳女主角）得唔得？絕對冇諗呢啲，大家鍾意已經係bonus，（可怕會被比較？）實會有人比較，希望係良性比較，將呢部經典再昇華。」近日他帶住師妹炎明熹（Gigi）合唱新歌 《愛是帶種缺憾的美》，他表示不要這樣說，跟對方合唱很開心，覺得她是非常聰明、勤力、又唱得好聽的小朋友：「佢得16歲咋，26歲仲得了！」

何依婷讚羅天宇友善不花心

羅天宇和何依婷因拍《十》劇而傳出緋聞，昨日是二人傳出緋聞後首次一齊出席活動，羅天宇表示再見何依婷並不感到尷尬，但知道對方因緋聞而不開心。何依婷解釋不開心是因為她很用心去拍好套劇，感覺有少少被人屈，幸好她金魚記憶，三秒就會忘記。談到羅天宇向來有「女神收割機」稱號，何依婷就替對方澄清：「天宇係一個好友善嘅人，絕對唔花心、唔媾女，唔會口花花撩女仔。」

羅天宇多謝何依婷的稱讚，問到二人合作後可有發展機會？他表示沒有往這個方向想，現時工作為先，對於緋聞他都感到無奈，就連身邊朋友都問他是否真的。他又澄清報道寫二人拖手，其實是無拖，只是借題發揮。

另外，何依婷對於首次孭飛台慶劇，她感到很幸運，拍攝時並不知，只專心做好本分，每次她都會在劇本上花很多功夫。羅天宇也大讚何依婷控制情緒自如、輕鬆，而且喊功強勁：「佢一㩒掣十秒就可喊得出，所以要向佢請教。」