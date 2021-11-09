日本筑波大學客座教授青山道夫日前在福島大學主辦的國際研討會上發布研究結果稱，2011年東京電力公司福島第一核電站事故中流入海洋等的放射性物質銫137抵達美國西海岸後部分北上，經太平洋最北部的白令海，約7至8年後回流至日本東北沿岸。

圖為日本福島第一核電站（資料圖片）

據中新網援引日媒報道，日本筑波大學客座教授青山道夫日前在福島大學主辦的國際研討會上發布研究結果稱，2011年東京電力公司福島第一核電站事故中流入海洋等的放射性物質銫137抵達美國西海岸後部分北上，經太平洋最北部的白令海，約7至8年後回流至日本東北沿岸。

據報道，2017年在白令海和穿越白令海峽的北冰洋邊緣海楚科奇海，檢測出源自福島核事故的銫137。檢出的是微量，大幅低於標準值，但青山稱，「從動向考慮，應該也已擴大到了北部的北冰洋」。

青山在北太平洋761處採集了表層海水，調查銫137和銫134的活度，收集共同研究和各國政府的監測等觀測數據，還使用模型計算，分析了動向。青山查出繞北太平洋南側回流至日本的路線，以及進一步從日本海穿越津輕海峽回到太平洋的路線。

此次解析中，部分銫137抵達美國西海岸後北上，沿阿拉斯加半島流動，2017年在白令海測得的活度為每公升海水0.003貝克勒爾、在楚科奇海測得0.004貝克勒爾。

在日本東北北部沿岸，2018年前後活度開始上升，2019年超過0.002貝克勒爾。在從日本海穿越至太平洋一側的津輕海峽，銫137活度在2017年前後達到峰值，此後呈減少趨勢。

因此，青山分析稱，是從白令海沿堪察加半島南下回流的銫137產生了影響。他還表示，通過此次研究，「有關源自福島第一核電站事故的銫，查明了北太平洋全域十年間的較大動向」。