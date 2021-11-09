大公文匯全媒體報道：立法會換屆選舉提名期10月30日展開，為期兩周。選舉將於12月19日舉行，由地方選區、功能界別和選舉委員會界別選出共90名議員。選舉事務處今日（9日）表示，10個地方選區、28個功能界別及選舉委員會界別的選舉主任，今日共接獲10份提名表格。至今累計接獲121份提名表格。
地區直選方面，接獲2份提名表格，包括參選新界東南的註冊社工林素蔚；新界西南的區議員劉卓裕。
功能界別方面，接獲6份提名表格，包括參選法律界的香港法學交流基金會秘書長陳曉鋒；參選醫療衞生界的「醫護誠信同行」主席林哲玄；參選商界（第二）的葉永成；參選商界（第三）的招商局港口董事總經理嚴剛；參選工業界（第一）的第六屆立法會主席梁君彥；參選進出口界的香港中華出入口商會副秘書長李志峰。
選舉委員會界別方面，接獲2份提名表格，包括第六屆立法會議員何君堯及香港城市大學生物醫學工程學系講座教授孫東。
2021年立法會換屆選舉接獲的提名
（截至11月9日）
地區直選：
香港島東：吳秋北、廖添誠、梁熙
香港島西：方龍飛、陳學鋒、葉劉淑儀
九龍東：鄧家彪、顏汶羽
九龍中：李慧琼、譚香文、楊永杰
九龍西：鄭泳舜、梁文廣
新界北：劉國勳、沈豪傑、張欣宇
新界東南：李世榮、蔡明禧、林素蔚
新界西南：陳恒鑌、陳穎欣、劉卓裕
新界西北：周浩鼎
新界東北：陳克勤、李梓敬、黃頴灝
功能界別：
鄉議局：劉業強
漁農界：何俊賢、楊上進
保險界：陳健波、陳照男
航運交通界：易志明、陳宗彝
法律界：林新強、陳曉鋒
會計界：黃俊碩
醫療衞生界：陳永光、龐愛蘭、林哲玄
工程界：盧偉國
勞工界：郭偉強、梁子穎、周小松、李廣宇
社會福利界：朱麗玲、狄志遠
旅遊界：姚柏良、馬軼超
商界（第一）：林健鋒
商界（第二）：廖長江、葉永成
商界（第三）：游偉光、嚴剛
工業界（第一）：梁日昌、梁君彥
工業界（第二）：吳永嘉、羅程剛
金融界：陳振英、陳志輝
金融服務界：李惟宏、張華峰
體育、演藝、文化及出版界：蘇惠良、霍啟剛
進出口界：黃英豪、李志峰
紡織及製衣界：陳祖恒、鍾國斌
批發及零售界：邵家輝、林至頴
科技創新界：邱達根、吳池力
飲食界：張宇人、徐汶緯
港區全國人大代表、全國政協委員及有關全國性團體代表界：謝曉虹、陳勇
選舉委員會界別：
盛智文、陳月明、李浩然、林琳、黃元山、劉智鵬、譚岳衡、黃梓謙、李鎮強、江玉歡、曾瀞漪、梁美芬、陳紹雄、鄧飛、周文港、吳傑莊、林順潮、陳仲尼、林振昇、梁毓偉、陸瀚民、馮煒光、孫偉勇、陳家珮、容海恩、簡慧敏、陳沛良、林智遠、黃國、陸頌雄、蔡永強、麥美娟、陳凱欣、郭玲麗、陳凱榮、葛珮帆、張國鈞、刁勝洪、馬逢國、管浩鳴、謝偉俊、洪雯、屠海鳴、林筱魯、何君堯、孫東
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