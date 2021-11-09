由廣東省商務廳、香港投資推廣署、澳門貿易投資促進局共同主辦的「2021粵港澳大灣區推介會」在上海舉辦。

（香港文匯網記者 方俊明）由廣東省商務廳、香港投資推廣署、澳門貿易投資促進局共同主辦的「2021粵港澳大灣區推介會」在上海舉辦。記者9日從橫琴粵澳深度合作區獲悉，該合作區亮相「2021粵港澳大灣區推介會」，向世界發出前來合作區投資、創業的邀約。據透露，該合作區將實行低稅率政策，譬如對合作區內企業生產的不含進口料件或者含進口料件在合作區加工增值達到或超過30%的貨物，進入內地免徵進口關稅。

橫琴粵澳深度合作區亮相「2021粵港澳大灣區推介會」。（受訪者供圖）

據了解，橫琴開發建設12年，由一個邊陲海島變成充滿生機活力的開發熱島。「目前，橫琴GDP和固定資產投資分別比2009年大幅增長142倍、18倍。」推介會上，橫琴粵澳深度合作區執行委員會經濟發展局代理局長李子蔚對合作區產業基礎、發展規劃、優惠政策、投資前景等進行了詳細介紹。

值得一提的是，未來，橫琴粵澳深度合作區將實行低稅率政策。在企業所得稅方面，合作區對符合澳門產業多元發展條件的區內企業減按15%徵收企業所得稅。在個人所得稅方面，對在合作區工作的境內外高端人才和緊缺人才，其個人所得稅負超過15%的部分予以免徵。對在區內工作的澳門居民，其個人所得稅負超過澳門稅負的部分予以免徵。

同時，在進口關稅方面，對橫琴粵澳深度合作區與澳門之間進出的貨物免（保）稅進入。對合作區內企業生產的不含進口料件或者含進口料件在合作區加工增值達到或超過30%的貨物，進入內地免徵進口關稅。

李子蔚表示，目前合作區正加快建設「一線」和「二線」通道基礎設施，力爭2022年實現全島封關運作，有序推進《橫琴粵澳深度合作區建設總體方案》各項優惠政策落地實施，加快實現數據、貨物、人員、資金等要素進出高度便利，為產業發展、高端人才集聚、要素流通提供有力的保障和支撐。