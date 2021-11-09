（香港文匯網記者 羅洪嘯 北京報道）國務院國資委今日(9日）發布消息，國家電投「暖核一號」——國家能源核能供熱商用示範工程二期450萬㎡項目今日在山東海陽提前6天投運，供暖面積覆蓋海陽全城區，惠及20萬居民，海陽成為全國首個「零碳」供暖城市。同時，海陽居民住宅取暖費每建築平米較往年下調一塊錢。該項目投運後，海陽核電1號機組成為世界上最大的熱電聯產機組，取代了當地12台燃煤鍋爐，每個供暖季預計節約原煤10萬噸，減排二氧化碳18萬噸。

山東海陽核電70萬㎡核能供熱廠內換熱首站。（受訪者供圖）

核電廠熱電聯產主要是從核電機組抽取高壓缸排汽作為熱源，通過換熱站進行多級換熱，最後經市政供熱管網，將熱量傳遞至用戶。在此過程中，只有熱量的傳遞，沒有水的交換，確保核能供熱安全可靠。

海陽核電核能綜合利用願景圖。（受訪者供圖）

海陽核能供熱邁出了中國核能綜合利用的第一步，有效提高了能源利用效率和資源利用率。70萬㎡供熱項目實施以後，全廠熱效率由36.69%提升為37.17%；450萬㎡供熱項目投運以後，熱效率提高至39.94%。3000萬㎡供熱項目投運後，熱效率將提升到55.9%，是原來的1.5倍。若海陽核電兩台機組同時開展3000萬㎡供熱，能源貢獻力相當於再造一個百萬千瓦級核電機組。