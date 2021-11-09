政府表示，中小企的營商氣氛於10月稍為回軟，部分原因是環球經濟前景的不確定性增加，當月個別日子的惡劣天氣影響飲食業表現。僱用人數的動向指數則見回升，顯示中小企的招聘意欲大致平穩。

大公文匯全媒體報道：政府統計處今日（9日）發表今年10月中小企業務狀況按月統計調查的結果。中小企業務收益的現時動向指數，從9月在收縮區域的47.8下跌至46.7，11月的業務收益展望動向指數為49.7。

政府表示，10月個別日子的惡劣天氣影響飲食業表現。資料圖片

行業分析，大部分統計調查涵蓋的行業的業務收益現時動向指數在10月較上月有不同程度的下跌，特別是飲食業（54.2下跌至44.2）及批發業（47.4下跌至43.4）。另一方面，零售業（46.7上升至48.6）及商用服務業（46.2上升至47.5）則錄得上升。

此外，進出口貿易業新訂單的現時動向指數從9月的49.4下跌至10月的49.1，而11月的新訂單展望動向指數為48.6。

政府發言人表示，中小企的營商氣氛於10月稍為回軟，部分原因是環球經濟前景的不確定性增加，當月個別日子的惡劣天氣影響飲食業表現。僱用人數的動向指數則見回升，顯示中小企的招聘意欲大致平穩。

發言人指，Delta變種病毒的威脅和多地的供應瓶頸，或會繼續影響與貿易相關行業的營商氣氛。不過，本地疫情穩定、就業和收入情況改善，以及消費券計劃，短期內應繼續支持與消費相關活動的進一步恢復。社會必須努力爭取達至更廣泛的疫苗接種，並遵守防疫措施，為實現更廣泛的經濟復甦鋪路。政府會密切監察相關情況。