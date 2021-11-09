大公文匯全媒體報道：八年前，香港青年余威因為父親一句「你想清楚什麼是事業、什麼是工作？」，毅然放棄香港穩定的公職，前往肇慶深山做茶農。余威表示，離開一個自己生活這麼久的地方肯定有掙扎，但是國家是農業大國，對農業的扶持力度很大，令他有信心投身農業。

「來到肇慶遇到的第一個問題，是如何和本地人更好地溝通。」茶園當時的傳統生產模式缺乏有系統的管理，余威決心運用企業式的管理實現理想。他表示，自己趕上了好時機，當時地方政府打造綠色農副產品，加大對農業扶持。茶園經過多年發展，由余威接手時700多畝，擴大到現時1200畝，年產值逾1100萬元人民幣，產品直銷珠三角。不僅如此，他培訓了近四、五十人的採茶團隊，用現代管理技巧提升他們的生產力，並開展其他相關事業如導賞團等，不只成功把茶園轉型，亦令農民的生活改善很多。

就在去年，余威的茶廠出品的茶系列入選了肇慶市十佳旅遊手信，他感到很欣慰，也感恩大灣區的發展機遇。余威說，粵港澳大灣區這五、六年的發展飛快，提供不少機遇給年輕人，「我現在只用三分之一的時間就能去到想去的地方，為我們創業者節省了很多時間成本。」他以自身經驗，鼓勵希望創業的香港青年找些創業成本較低的城市落腳，放手嘗試。